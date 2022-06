​Meta opent een avatar-winkel voor jouw look in het metaverse

Meta werkt nog steeds aan zijn eigen metaverse, al is het onduidelijk of het van plan is om het huidige Horizons World uit te breiden of met een heel nieuw metaverse op de proppen komt. In ieder geval introduceert het nu een kledingwinkel voor je avatar .

We schreven al eerder over mode in het metaverse , want Zuckerberg heeft hier zeker gelijk. Niet voor niets kun je Gucci Town bezoeken in Roblox en was er in Decentraland een fashion week (en bestaat er zelfs een fashion district). Je kunt je avatar in designerkleding laten lopen die je zelf in het echt waarschijnlijk niet zou aantrekken, mede omdat de prijs nu eenmaal heel hoog is. Die Balenciaga-sweater kost al gauw tussen de 750 en 1000 euro. Wat hij in het metaverse kost, dat is nog onbekend, maar waarschijnlijk aanzienlijk minder.

NFT's

Tegelijkertijd is de kans groot dat we straks in het metaverse van Meta wel dure designeritems krijgen in de vorm van NFT’s. Het experimenteert nu al met non-fungible tokens op Instagram dus de kans is groot dat deze blockchain-tech ook zijn weg zal vinden naar het metaverse. De avatarwinkel is overigens nu nog niet geopend. Sowieso is er nog weinig over bekend: komt het alleen naar Horizon Worlds? Of juist niet? Sowieso is het de vraag wat Meta precies van plan is met Horizon Worlds, zijn ‘proefmetaverse’ dat tot nu toe alleen beschikbaar is in de Verenigde Staten en Canada.

We zijn benieuwd wanneer we van Meta meer horen over het metaverse dat het bouwt. Het steekt er minder geld in dan het in eerste instantie van plan was en het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat we er zelf mee aan de slag kunnen. Dat is op zich geen ramp, alleen zou het fijn zijn als we vast een voorproefje krijgen van dat spannende metaverse waar zoveel over gesproken wordt. Tot die tijd vermaken we ons gelukkig in andere metaverses, zoals games als Roblox of online platform Sandbox.