Instagram voegt deze week nog NFT's als optie toe aan platform

Instagram rolt de mogelijkheid niet meteen wereldwijd uit. Het begint met een test onder een klein groepje Amerikanen, zodat het beter kan leren hoe dit in zijn werk gaan en hoe gebruikers het ervaren. Meta-ceo Mark Zuckerberg schrijft: “Deze week starten we met een test met digitale verzamelitems op Instagram, zodat makers en verzamelaars hun NFT’s op hun profiel kunnen weergeven. Dezelfde functionaliteit komt binnenkort ook naar Facebook, samen met augmented reality NFT’s op Instagram Stories via Spark AR. Hiermee kun je digitale kunst in fysieke ruimtes plaatsen.”

NFT's op Instagram

Maar deze week zullen we dus wel de eerste NFT’s op Instagram gaan zien, die mensen kunnen toevoegen in hun Stories of op hun wall. Je herkent de NFT aan een speciaal vlaggetje waarop staat dat het een NFT is, of digitaal verzamelitem, zoals Zuckerberg het noemt. Instagram-hoofd Adam Mosseri zegt in een video dat het platform hoopt dat meer mensen NFT’s hierdoor leren kennen, maar tegelijkertijd wil het ook zorgen dat je jezelf beter kunt laten zien door je de kans te geven jouw NFT op deze manier openbaar te maken.

Geen verkeerd idee: sommige NFT’s zijn enorm prijzig en dat je er zoveel geld voor neertelt, betekent dat je er toch een bepaald gevoel bij krijgt. Net als bij kunst koop je het omdat iets erin je aanspreekt. Al zijn er natuurlijk ook NFT’s, zoals die van de Bored Ape Yacht Club, die voor sommige mensen vooral aantrekkelijk zijn als statussymbool. De apen zijn inmiddels de Rolexen van de internetcultuur aan het worden. Ze worden soms zelfs net zo hard buitgemaakt door criminelen.

Wie de eerste mensen zijn die NFT’s op Instagram kunnen gebruiken is nog onbekend. Het zal waarschijnlijk niet meteen kiezen voor bijvoorbeeld Kim Kardashian met haar miljoenen volgers, aangezien het nog om een test gaat.