Zo werkt het: NFT’s op je TV

Toen CES begin dit jaar plaatsvond, kondigden zowel Samsung als LG aan dat het plannen heeft met NFT’s. Het bleef toen vaag, maar Samsung heeft nu meer onthuld over wat we kunnen verwachten van NFT’s op een TV.

Non-fungible tokens op je tv In eerste instantie werd gedacht dat NFT’s op een televisie vooral zijn om te laten zien, maar er zit wel meer achter dan dat alleen. Hoewel Samsung inderdaad graag ziet dat mensen hun televisie niet alleen maar gebruiken om Netflix op te kijken en op te gamen, maar ook als een soort digitaal schilderij gebruiken om bijvoorbeeld foto’s of non-fungible tokens op weer te geven, is er dus meer. Zo werkt het samen met Nifty Gateway, een NFT-veilingsite zoals OpenSea, om te zorgen dat je niet alleen NFT’s op je tv kunt weergeven, maar er ook in kunt handelen. Je kunt zelfs de app van Nifty Gateway op televisie zetten (als je een Micro LED-tv van Samsung uit 2022 hebt, of The Frame), waarbij het de bedoeling is dat je niet alleen je wallet kunt bereiken, maar je ook nieuwe NFT’s kunt kopen en verkopen.

Nifty Gateway Zo zegt Nifty: “De missie van Nifty Gateway is om NFT's naar een miljard mensen te brengen door het te faciliteren voor makers en makkelijker te maken voor klanten om NFT’s te kopen, verkopen, maken en houden. We zijn toegewijd om NFT's toegankelijk te maken en NFT-aankopen soepeler dan ooit tevoren". Samsungs toewijding aan gebruikerservaring en focus op schermen van de hoogste kwaliteit sluit perfect aan bij onze visie om iedereen, overal, toegang te geven tot interactie met hun favoriete creators." Nifty zorgt voor digitale kunst die als authentiek wordt bevestigd en biedt een bewaaroptie waarbij je je NFT’s opslaat in je Nifty Gateway Omnibus-portemonnee. Bovendien hoef je niet per se cryptovaluta te hebben om non-fungible tokens te kopen, want het staat ook creditcards toe. Samsung wil op zijn beurt zorgen dat de televisies de instellingen zodanig optimaliseren dat de NFT wordt weergegeven zoals de artiest het heeft bedoeld. Dat vindt dan plaats in de ‘ambient mode’ van de televisie, wat als een soort standby-on-steroids kan worden gezien. De televisie is niet uit, maar hij doet niets behalve het weergeven van het kunstwerk.

Winklevoss-broers Heb je meerdere NFT’s, dan kun je zelfs een hele gallerij maken van kunstwerken die achter elkaar door worden weergegeven (wat waarschijnlijk sowieso een goed idee is om te helpen inbranden te voorkomen, al heeft Samsung daar zelf ook technische snufjes voor). Samsung heeft overigens niet uit de doeken gedaan hoe het met de financiële verdeling zit: verdient Samsung ook geld per NFT die via hun toestellen wordt verkocht of gekocht? Het is nog een vraagteken. We schreven eerder al over Nifty Gateway, het NFT-platform van de gebroeders Winklevoss (bekend van Facebook). Het is namelijk onderdeel van Gemini, het bedrijf van de broers, waar ondere Mariah Carey bij betrokken is. Op Nifty Gateway staan meer dan 6.000 NFT’s van meer dan 400 artiesten, wat het aanzienlijk kleiner maakt dan OpenSea. Het is ook wat strenger in zijn selectie wie mag verkopen op het platform, wat daar ongetwijfeld mee te maken heeft.

NFT's kopen met je afstandsbediening We zijn benieuwd hoe het werkt, NFT’s kopen met je afstandsbediening: het lijkt een wat omslachtige manier om dat te doen, maar het idee om ze op de televisie weer te geven, kan voor verzamelaars weer een extra dimensie aan de woonkamer geven. Al ligt het uiteindelijk aan het onderwerp van de NFT’s welke dimensie dat is. Het kan immers alle kanten op, en dat bewijst voor NFT-liefhebbers dat NFT’s wel degelijk tot de kunst behoren.