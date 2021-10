​Bitcoin-nieuws: Mariah Carey in zee met de Winklevoss-broers

Stapt dan echt iedereen in crypto? Mariah Carey maakte eerder al reclame voor een game die ze zelf duidelijk niet speelde, maar nu doet ze ook mee met iets anders dat zich online afspeelt: Bitcoin . In een nieuwe video op haar Instagram leest de diva duidelijk van een autocue wat haar plannen zijn. Ze gaat in zee met Gemini, het bedrijf van de Winklevoss-broers (bekend van Facebook).

Die cryptocurrency hebben de Winklevossjes goed gedaan. Ze kunnen zich dankzij hun ondernemende visie op cryptovaluta inmiddels miljardairs noemen. In 2013 kocht de tweeling al 11 miljoen dollar aan Bitcoin en daarvoor kregen ze op dat moment aanzienlijk meer Bitcoin dan vandaag de dag. Ze startten Gemini in 2014: het is een platform waar je cryptovaluta kunt kopen, verkopen en opslaan.

De Winklevoss-broers zijn bekend van Facebook. Niet alleen komen ze voor in de film The Social Network (waarbij ze trouwens beide worden gespeeld door dezelfde acteur: Armie Hammer), ze hebben ook echt een rechtszaak aangespannen tegen Mark Zuckerberg. Hij zou er met hun idee vandoor zijn gegaan. Uiteindelijk is er geschikt en hoeven de broers zich financieel geen zorgen te maken. Ze kregen 65 miljoen dollar. Daarmee konden ze onder andere Gemini opbouwen, het Bitcoin-bedrijf waarin Mariah nu dus investeert.

NFT's en crypto credit cards

Inmiddels is het bedrijf sinds 2019 ook actief in de wereld van NFT’s, dus wederom spotten de broers een trend en stapten ze daarin. Hun nieuwste project is niet zozeer Mariah Carey, maar crypto credit cards. Het idee is dat je beloningen kunt krijgen in de vorm van Bitcoin en andere valuta. Ze zijn er ook van bijvoorbeeld Coinbase en Binance. Eigenlijk is het precies wat een gewone credit card is, maar dan voor je cryptovaluta. Zeker nu er steeds meer bedrijven komen die ze accepteren, wordt het hebben van zo'n kaart ook interessanter. Geen wonder dus dat die trendsettende tweeling hier ook in investeert.

Of Mariah Carey zich al heeft ingeschreven voor zo’n creditcard, dat is onbekend. Hoewel de zangeres mikpunt van spot is omdat ze zo van de autocue leest, zit er wel een goed doel achter haar investering in Gemini. Ze steunt de non-profitorganisatie BlackGirlsCode die vrouwen van kleur helpt om het ver te schoppen in de techwereld. Bovendien kan de zangeres ook wel wat geld missen: met de kerstdagen voor de deur worden haar bankrekeningen zo weer gevuld. Ze maakte immers één van de grootste kersthits allertijden: