​Wat is de verwachting van de Bitcoin-koers?

Je weet hoe dit artikel gaat beginnen, namelijk met de opmerking dat het nooit zeker te zeggen is wat de Bitcoin precies gaat doen. Niemand heeft een glazen bol die werkt, maar dat betekent ook weer niet dat er helemaal niets te vertellen valt over hoe de Bitcoin zich in de toekomst zal ontwikkelen.



Cryptovaluta worden steeds meer geaccepteerd. Niet aleen door mensen zelf, maar ook als betaalmiddel. Bitcoin is als boegbeeld van de digitale munten zeker een voorbeeld van hoe het wel kan. Steeds meer klassieke beleggers zien de toegevoegde waarde van de munt in en Bitcoin heeft een enorm grote naamsbekendheid.

Al heeft de munt tegelijkertijd wat hobbels moeten nemen. Eén tweet van Elon Musk en er is veel rep en roer. Die roering is waarschijnlijk nog het meest van invloed op de koers. Niet eens het feit dat de koers daalt, maar dat mensen hier volop over spreken (soms zelfs tot hysterie aan toe) zorgt voor de grote veranderingen binnen de Bitcoin koers.

Er zijn maar zoveel Bitcoin

Wat Bitcoin bijzonder maakt, dat is dat er maar een klein aantal van is. Het is niet dat je er zo weer een hele groep bijdrukt. Er zijn 21 miljoen Bitcoins en dat worden er nooit meer dan dat. Ze zijn op dit moment nog niet allemaal gedolven. De drie miljoen die nog gedolven moeten worden, die zijn er na verwachting pas in het jaar 2140 (!). Er zijn ook halveringen: dat betekent dat de snelheid waarmee de Bitcoins vrijkomen omlaag wordt geschoven.

Het klinkt aantrekkelijk dat er maar een x aantal Bitcoin is en thats it. Dat zou normaliter ook inderdaad het geval zijn: hoe minder er van iets is, terwijl er toch vraag naar is, hoe meer dat waard wordt. Bitcoin blijkt echter totaal niet te werken zoals we dat van andere valuta gewend zijn, waardoor die vlieger niet helemaal opgaat. Er zijn namelijk veel meer factoren van belang, waarvan één grote factor is: kun je er ook echt mee betalen?

Niet voor niets kelderen de koersen als een Elon Musk zegt dat Bitcoin niet oke is en schieten ze gigantisch omhoog als je ze kunt gebruiken om een Tesla mee te kopen. Uiteindelijk weet je het dus maar nooit met Bitcoin. Er is wel één ding dat je wel weet: het blijft een schaars beschikbaar goed, en dat is in ieder geval wel een reden waardoor je op Bitcoin kunt bouwen. Tegelijkertijd betekent schaarste niet altijd waarde, omdat er vanuit de wereld wel een bepaald vertrouwen in de virtuele munt moet zijn.

1 miljoen in 2024

Er is een model dat ook ooit de waarde van zilver en goude begon te voorspellen, verwacht dat er bij de volgende halvering (die is in 2024) een waarde is van 1 miljoen dollar per Bitcoin. Hierbij is de onderliggende gedachte dat de prijs eind 2021 al rond de 100.000 dollar zou zijn. Het kan zijn dat er enkele maanden vertraging op zit, dus nu het einde van 2021 nadert hoef je niet per se zenuwachtig te worden.

Toch zeggen we het liever te veel dan te weinig: het is uiteindelijk allemaal speculatie. Onder andere Bitvavo zag de koers van Bitcoin alweer stijgen, maar 100.000 is het nog lang niet. Er zijn zoveel factoren die de koers van de Bitcoin bepalen, we kunnen er inmiddels bijna vergif op innemen dat er wel weer iets dramatisch gebeurt waardoor de koers hevig schommelt. Het is afwachten, maar tegelijkertijd is het aan een ieder voor zich om te bepalen wanneer ze wel de (in)stap maken.

