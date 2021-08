Bitcoin als betaalmiddel? ABN Amro ziet er niets in

Terwijl het ene na het andere bedrijf aangeeft dat het bitcoin als betaalmiddel accepteert, klinkt er ook een tegengeluid. In dit geval komt die niet uit de retail, maar de bancaire wereld. ABN Amro heeft in een rapport geschreven dat het niet denkt dat bitcoin een geschikt betaalmiddel is.

Bitcoin te snel veranderend

ABN Amro ziet de koers als te snel veranderend. Daarnaast ziet het ook in wat Elon Musk even over het hoofd zag toen hij vol bombarie aangekondigde dat Tesla volledig voor bitcoin ging (zowel als betaalmiddel voor de auto’s als qua investering, want het stopte er 1,5 miljard dollar in). ABN Amro vindt het geen duurzame munt, omdat het enorm van invloed is op het energieverbruik.

Het schrijft: “Bitcoin is niet efficiënt en het beperkte aandeel ervan is een grote beperking.” Het vindt dat het aantal munten te beperkt is om het echt een bet aalmiddel te maken. Tegelijkertijd ziet het ook dat de kans groter wordt dat de munt blijft bestaan, des te langer hij nu bestaat. Het denkt echter dat er nog een goed voorbeeld moet komen van hoe de munt ook daadwerkelijk waarde krijgt. Dus niet waarde in de vorm van geld, maar waarde voor de maatschappij. Heeft het dat niet, dan denkt de bank dat het deze cryptovaluta geen bestaansrecht heeft.