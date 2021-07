​De broncode van het internet is 4,6 miljoen waard: verkocht!

Je zou het niet zeggen, omdat het nu zo groot is, maar het internet was ooit helemaal niks. Totdat de Britse Tim Berners-Lee op een dag wat code tikte. Tussen oktober 1990 en augustus 1991 creëerde hij het internet. Die iconische regels code zijn nu verkocht. Iemand had maar liefst 4,6 miljoen euro over voor de broncode. En nu: kan die persoon het internet uitzetten?



NFT

We hebben het er al vaker over gehad, maar ook deze veiling was in de vorm van een NFT. In dit geval waren 9.555 regels code een non-fungible token geworden en daarop werd flink geboden. Op de veilingwebsite van Sotheby’s kon wie dat maar wilde een week lang bieden op de broncode. Het startbedrag was 1.000 dollar, dus er werd vrij laag ingezet. Berners-Lee zal enorm blij zijn met de opbrengst, mede omdat het naar goede doelen gaat.

De eigenaar van de broncode krijgt niet gewoon een e-mail met wat code. Er wordt een 30 minuten durende video bijgeleverd, een tekst van Berners-Lee waarin hij uitlegt hoe de code tot stand kwam en een digitale poster met de handtekening van Berners-Lee. Het is overigens niet zo dat de eigenaar van de code het internet nu kan uitzetten en of de macht heeft over het internet. Dit is slechts het begin geweest van iets dat nu in vele andere vormen bestaat.