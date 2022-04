​Wat het metaverse verandert voor modemerken

Een fashion week in een metaverse, een online winkel in Roblox en miljoeneninvesteringen in Nederlandse, virtuele modemerken: het metaverse en mode zijn in een rap tempo onlosmakelijk met elkaar verbonden geraakt. Dat betekent dat modemerken toch iets anders te werk moeten gaan.

Mode in het metaverse

Zoals we bepaalde personalities volgen op social media zoals Instagram en TikTok, volgen we straks in het Metaverse waarschijnlijk ook bepaalde nieuwe beroemdheden. Beroemd betekent dat iedereen wil weten wat je draagt, welke merken je waardeert en het is dan ook belangrijk dat je dat niet alleen in het echte leven kunt laten zien, maar ook in de virtuele wereld. Modemerken moeten dus hun best doen om hun ontwerpen ook virtueel uit te brengen.

Niet alleen zodat hun merk wordt gepresenteerd, maar ook om geld mee te verdienen. Zeker als die virtuele mode ook nog in virtuele winkels verkrijgbaar is, zodat andere mensen in het metaverse het ook kunnen kopen en dragen. Modemerken zien dat: Gucci heeft vorig jaar al gezegd dat het slechts een kwestie van tijd is voordat belangrijke modehuizen ook non-fungible tokens gaan maken.