De avatar van Zuckerberg voorspelt weinig goeds voor metaverse

"Zielloos”, “meer mens dan de echte” en “een Mii uit 2008 ziet er nog beter uit”. Het commentaar op de avatar van Meta-baas Mark Zuckerberg is niet al te best. Nu wordt de Facebook-bedenker regelmatig bespot, maar ditmaal gaat het om iets wat een representatie is voor iets groters. Het gaat om zijn tegenvallende avatar van Meta’s metaverse Horizon Worlds.

Horizon Worlds

Horizon Worlds is nu ook uit in Spanje en Frankrijk, wat natuurlijk heel positief nieuws is. Zo kunnen meer mensen snuffelen aan het metaverse van Meta (of het proefmetaverse, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk). Bovendien liggen Spanje en Frankrijk vrij dichtbij Nederland, waardoor de hoop bestaat dat ook wij er niet al te lang meer op hoeven te wachten. Horizon Worlds is een metaverse waarin je met je avatar onder andere virtuele objecten kunt kopen, spelletjes kunt doen en met anderen kunt praten.

Het is nogal een onderneming om een metaverse te bouwen: Meta heeft er in 2021 alleen al 10 miljard dollar ingestoken. Het is een meerjarenproject waarvoor het onder andere verwacht veel banen te scheppen in Europa. Heel goed nieuws en heel hard nodig: het metaverse moet straks onder andere op andere metaverses aansluiten, het moet perfect gebruikmaken van bestaande technologie en het moet praktisch een soort virtuele kopie zijn van de echte wereld, plus nog veel meer. Je moet er andere werelden in kunnen bezoeken, maar je moet er ook met anderen kunnen praten, spelen en zelfs zakendoen.