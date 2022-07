​Horizon Worlds - het metaverse van Meta wordt gedeeltelijk 18+

Binnen Horizon Worlds kun je zelf ruimtes maken in VR en dat mag nu ook een zwoele nachtclub zijn. Er is een 18+-optie verschenen in de door gebruikers gemaakte werelden. Je kunt je wel afvragen hoe heftig dat er überhaupt aan toe kan gaan, want avatars binnen dit virtuele paradijsje hebben geen onderlichaam.

Van god los? Niet helemaal. Je mag bijvoorbeeld geen pornografie of bloot in je wereld stoppen, alleen de suggestie van bloot of van seks. Mensen in bepaalde posities neerzetten mag niet of seksuele provocaties ook niet. Dat laatste is wel prettig, want dat zou anders flink botsen met ander beleid dat Meta al eerder in Horizon Worlds introduceerde: een grote persoonlijke bubbel om te zorgen dat mensen je virtuele personage niet kunnen aanranden.

Verboden middelen

Voor wat betreft verboden middelen is het nu wel mogelijk om een 18+-wereld te hebben die helemaal draait om wiet, alcohol, tabak of gokken, maar je moet wegblijven uit de harddrugs en medicatie die alleen op recept te verkrijgen is. Een virtueel personage dat compleet in elkaar wordt gestompt met bloed, gebroken ledenmaten en ranzigheid? Dat mag. Zolang het geen geweld uit het echte leven is. Grote veranderingen dus voor Meta, dat op zijn social mediaplatformen Facebook en Instagram aanzienlijk minder mogelijkheden biedt. Nog steeds is op Instagram een tepel al teveel.

Aan de andere kant blijven dit soort dingen enorm persoonlijk. Wat voor de een enorm seksueel expliciet is, daar haalt de ander gapend zijn schouders bij op. Wiet is in de Verenigde Staten illegaal, maar in Nederland wordt het nog altijd gedoogd. Nu is Horizon Worlds op dit moment helaas nog steeds niet in Nederland beschikbaar, maar het is wel een interessant vraagstuk: in deze nieuwe virtuele wereld, wiens regels behoren we dan te volgen? Dat is uiteindelijk aan de moderators van Meta, die een essentiële rol spelen in het imago van het metaverse.