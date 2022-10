​Meta’s Horizon Worlds-app wordt zelfs door medewerkers gemeden

Weet je nog dat Mark Zuckerberg laatst een promotieplaatje postte voor zijn metaverse Horizon Worlds? Het zag er niet geweldig uit en we namen dat toch een klein beetje als een voorzichtige voorbode op wat er komen gaat. Helaas is er nu nog meer nieuws dat dat onderschrijft: zelfs medewerkers willen de Horizon Worlds-app niet gebruiken.

Gelekte memo's In een interne memo die is doorgestuurd naar TheVerge is te lezen dat een topmens bij Meta aangeeft dat er zodanig veel kwaliteitsproblemen met de app zijn, dat zelfs het team dat aan de app bouwt de app niet zoveel gebruikt. De Vice-President of metaverse, dus niet de minste persoon, schrijft dat er een ‘kwaliteitslockdown’ is tot het einde van het jaar om zo te zorgen dat ze de “kwaliteitsgaten en prestatieproblemen oplossen voor Horizon voor meer mensen beschikbaar komt”. Een opvallend statement, want in Engelssprekende landen is Horizon Worlds al uit. Heel Amerika is er al een half jaar mee aan de slag. De vraag is dus vooral of Meta niet een beetje te vroeg was met zijn metaverse-enthousiasme. Het lastige daarbij is ook dat dit niet alleen negatieve invloed zal hebben op Meta zelf: het hele metaverse an sich wordt hierdoor in een kwaad daglicht gesteld. Juist op dit moment, nu we wat minder nieuws horen over metaverses, kan slecht nieuws inslaan als een bom.

Horizon Worlds Tegelijkertijd is dit natuurlijk een interne memo en zijn die in principe niet bedoeld voor het grote publiek. Natuurlijk zijn er bugs in een project zo groot als het bouwen van een metaverse. Bij andere bedrijven, bijvoorbeeld gameontwikkelaars, worden ook regelmatig dit soort berichten gestuurd. Het hoeft dus niet meteen de noodklok te betekenen, maar het is in ieder geval niet positief dat blijkbaar eigen medewerkers die nota bene zelf aan de app werken, blijkbaar liever andere apps gebruiken. Ook dat was in een interne memo te lezen, waarin werd gezegd: “Velen van ons spenderen helemaal niet zoveel tijd in Horizon en dat laten ons dashboards ook helder zien. Waarom is dat? Waarom houden we niet zoveel van het product dat we hebben gebouwd dat we het altijd gebruiken? De eenvoudige waarheid is: als wij er niet gek op zijn, hoe verwachten we dat dan wel van onze gebruikers?”

VR-wereld Horizon Worlds is een metaverse dat enigszins lijkt op Roblox. Je kunt zowel zelf virtuele werelden bouwen als er simpelweg in vertoeven. Je kunt met andere mensen afspreken en praten, maar je kunt ook een soort spelletjes doen. Meta heeft er al miljarden ingestoken en het is tot nu toe alleen beschikbaar via de Quest-headset. Het zou zo’n 300.000 gebruikers hebben en binnenkort ook naar mobiel en desktop komen. Hoewel: dat laatste lijkt met deze memo nogal op losse schroeven te staan. Sowieso is de sfeer ten kantore van Meta waarschijnlijk niet bepaald puik. Sowieso gaat het met Facebook niet heel lekker de laatste tijd, omdat het gebruikers verliest door onder andere de opkomst van bijvoorbeeld TikTok. Tegelijkertijd is ook de toplaag van het bedrijf vrij hard. Zo worden managers verantwoordelijk gehouden voor het weinige gebruik van Horizon Worlds door hun medewerkers.

Metaverse Ze moeten zorgen dat iedereen Horizon tenminste eens per week gebruikt. Er werd geschreven: “Iedereen in deze organisatie moet het zijn missie maken om verliefd te worden op Horizon Worlds. Dat kan niet als je het niet gebruikt. Stap binnen! Organiseer samen met je collega’s of vrienden tijd om dat te doen, in zowel interne bouwsels als openbare bouwsels zodat je interactie hebt met onze community.” In ieder geval wordt er straks wat gedaan aan de eerste stappen die mensen zetten in het metaverse, want die schijnen nogal verwarrend en frustrerend te zijn. Ook moeten teams zorgen dat gebruikers meteen al een introductie krijgen in fantastische werelden om hun eerste bezoek een succes te maken. Meta is ook officieel om een reactie gevraagd en het antwoordt dat het erop vertrouwt dat het metaverse de toekomst van computing is. “Dit is een reis van meerdere jaren en we blijven verbeteren wat we hebben gebouwd.”

Kwaliteitslockdown We hopen vooral dat deze kwaliteitslockdown niet betekent dat mensen volledig in crunchtime moeten: zeker nu de feestdagen eraan komen is het ook belangrijk voor medewerkers om tijd met hun gezin te spenderen. We zijn benieuwd wanneer Horizon Worlds naar mobiel komt, maar vooral wanneer het ook naar de rest van de wereld wordt uitgebreid: we verwachten het inmiddels in ieder geval niet heel binnenkort…