Zuckerberg: de avatars van het metaverse worden heus beter

Metaverse-avatar

Meta is inmiddels al jaren bezig met zijn metaverse. Of het nou Horizon Worlds is, of dat dat slechts een voorproefje is, dat is nog steeds niet volledig duidelijk. Wel wordt Horizon Worlds in steeds meer landen online gezet. Helaas in Nederland en België nog niet, maar sinds kort wel in Spanje en Frankrijk. Om dat aan te kondigen, plaatste Zuckerberg een post op Facebook om fans op de hoogte te stellen. Vrij onsuccesvol, want niemand keek naar de Eiffeltoren in de achtergrond of de tekst erbij: iedereen keek -vol afschuw- naar de avatar van Zuckerberg. De samenvatting? Waarom ziet een avatar van een tot nu toe ruim 10 miljard dollar kostend platform eruit alsof het een Mii is van Nintendo’s Wii-console uit 2008?

Hoewel Mark Zuckerberg van zichzelf geen enorm opvallende gezichtsfacetten heeft, was het inderdaad wel een heel slechte variant van hem. Dat weten we nu zeker, want Mark Zuckerberg heeft in antwoord op alle commotie over zijn virtuele evenbeeld een nieuwe variant getoond. Hij prijkt boven dit artikel en we moeten toegeven: dat is het betere werk. Let wel: het is niet de bedoeling om een levensecht portret te zijn van de ceo: het is slechts een cartooneske variant die toch genoeg opties beschikbaar heeft om ook daadwerkelijk op de Zuck te lijken.