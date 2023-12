​Fortnite-maker wint: Play Store is te machtig

Epic Games, de studio achter Fortnite, heeft gewonnen. Het heeft drie jaar geleden Google aangeklaagd omdat het niet zijn eigen betaalsysteem mocht gebruiken in zijn eigen app, waardoor het alsnog commissies van 30 procent moest afdragen op alle betalingen die werden gedaan. Maar nu blijkt dat de jury in de rechtszaak oordeelt dat Google inderdaad zichzelf een machtspositie heeft gegeven met die Play Store. Wat nu?

The break-up of big tech is beginning with Google's first antitrust loss. https://t.co/DieKC3Iul6 pic.twitter.com/FEFOZDe4Or

Google vecht

De rechtszaak diende in Amerika en dat betekent dat er een jury aan te pas kwam om een licht te schijnen op de zaak. Het was een unaniem besluit: Google heeft zeker een monopolie op de distributie van apps binnen Android, plus de financiële stromen ervan. Het heeft bovendien de concurrentie heel actief tegengewerkt door deals te sluiten met bedrijven. Zo had het zo’n deal met Spotify, waardoor dat geen commissie hoefde te betalen. Je kunt je voorstellen dat 30 procent (en in sommige gevallen is het 15 procent) van al je inkomsten afdragen een flinke hap is. Maar Google heeft juist met grote bedrijven dit soort ‘sweetheart’-deals gemaakt.

Google komt er niet goed vanaf, maar dit zat er al een tijdje aan te komen. Google reageerde ook al op de uitkomst: “We zijn van plan het vonnis aan te vechten. Android en Google Play bieden meer keuze en openheid dan elk ander groot mobiel platform. De rechtszaak heeft duidelijk gemaakt dat we hevig concurreren met Apple en zijn App Store, maar ook met app stores op Android-apparaten en spelconsoles. We blijven het Android-bedrijfsmodel verdedigen en blijven ons inzetten voor onze gebruikers, partners en het Android-ecosysteem in bredere zin."