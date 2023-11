​Iedereen moet commissie betalen op Google Play, behalve Spotify

Als je een app in de Play Store wil zetten, dan kun je erop rekenen dat Google maar liefst 30 procent van je inkomsten opeist (en in sommige gevallen 15 procent). Een bizar hoog bedrag en de Play Store is dan ook een echte cash cow voor het bedrijf. Alleen aan Spotify verdient het niet zoveel en dat komt omdat het heeft afgesproken dat die geen commissie hoeft af te dragen.

Google CEO Sundar Pichai testifies in a federal court over antitrust allegations brought by Epic Games, regarding the Google Play Store's payment processing system. Epic Games claims that Google's commission on in-app purchases is a monopoly, stifling… https://t.co/3fw6jppsRA

Commissie op Google Play

Er is de laatste tijd veel te doen rondom de commissies in de Google Play Store en dat heeft er alles mee te maken dat Google momenteel in allerlei rechtszaken verwikkeld is waarin dat naar voren komt. De machtspositie van het bedrijf wordt in twijfel getrokken, maar ook het hele akkefietje met Fortnite laait weer op nu die rechtszaken zijn begonnen. Klinkt vervelend, maar dat is het juist niet. Er komen dankzij rechtszaken vaak allerlei interne zaken naar boven waar wij als publiek van kunnen leren.

Zo ook de geheime deal die Google sloot met Spotify om het bedrijf te paaien. Waar andere bedrijven -waaronder dus het bedrijf achter Fortnite- keihard strijden om te zorgen dat ze hun eigen betaalsysteem mogen gebruiken en minder hoeven af te staan van die inkomsten, fietste Spotify er al lang geleden een deal in met Google. Spotify betaalt helemaal geen commissie wanneer het zijn eigen betaalsysteem gebruikt. Gebruikt het Googles betaalsysteem, dan is het slechts 4 procent van de inkomsten kwijt aan de techgigant. Dit is bij andere bedrijven 15 procent.