Na Apple is Google aan de beurt voor machtsmisbruik betaalsystemen

De ‘ruzie’ tussen Nederlandse datingapps en de Autoriteit Consument & Markt aan de ene zijde, en Apple aan de andere, is al vele maanden in het nieuws en kreeg deze week weer een nieuw hoofdstuk. Apple zou ontwikkelaars van apps niet voldoende vrijheid geven bij de keuze voor een ander betaalsysteem dan dat van Apple zelf. Welnu, het lijkt erop dat Google haar borst nu ook nat mag maken. Naar aanleiding van een klacht van Match Group, het moederbedrijf van Tinder, start de ACM een vooronderzoek naar de ‘betaalsysteem-praktijken’ van Google in haar Play Store, zo meldt de NOS.

Verplicht gebruik Google betaalsysteem

De klacht die Tinder heeft ingediend, lijkt verdacht veel op die van de andere datingapps versus Apple. Volgens Match Group zou namelijk ook Google het aanbieden van andere betaalsystemen dan dat van Google zelf verbieden. Daarnaast, en daarmee lijkt de policy van Google als twee druppels water op die van Apple, zouden de dating-apps van Google ook niet mogen verwijzen naar andere (externe) betaalopties.

Die twee klachten worden nu door de ACM onderzocht. Daaruit moet dan naar voren komen of ze gegrond zijn. Mocht dat het geval blijken, dan mag Google haar borst nat maken. Daar weet Apple inmiddels alles van. Niet dat de twee tech-giganten zich heel erg druk maken over de hoogte van de (Nederlandse) boetes op dit gebied, maar het kan natuurlijk wel voor jurisprudentie zorgen waardoor ook de markt- en consumentenwaakhonden van andere landen zich gaan melden.