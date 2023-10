​Spotify is in ieder geval geen Robin Hood

Spotify ligt al sinds het is begonnen onder vuur omdat artiesten vinden dat de dienst ze onvoldoende betaald. De bekendste ruzie hierin is die van Spotify en Taylor Swift, al hebben die het een aantal jaren geleden wel bijgelegd en is de muziek van Taytay nu gewoon op de streamingdienst te vinden. Sowieso is er weinig muziek die niet op Spotify staat, dus het is blijkbaar voor artiesten toch moeilijk om er weg te blijven. Hun fans zitten er immers ook. Helaas lijkt het erop dat Spotify nu een dieptepunt ingaat wat betreft die royalties voor artiesten. Bovendien is de streamingdienst voor het eerst sinds het begin voor abonnees in prijs omhoog gegaan: er is duidelijk wat aan het veranderen...

Spotify will no longer distribute royalties to songs that do not meet a minimum number of annual streams starting in 2024. https://t.co/nuiD59Ar85

Uiteraard is dit van grote invloed op juist de ‘armen’ op Spotify. Iemand als The Weeknd, die al jarenlang streamingrecords haalt op de dienst, die wordt er niet armer van: die heeft dat minimum allang bereikt. Nee, juist artiesten die net beginnen en die het geld en vooral de motivatie goed kunnen gebruiken zijn hier de dupe van. Als artiest kreeg je altijd vanaf 1.000 streams een vergoeding (van een paar euro), maar die drempel schijnt dus omhoog te gaan. Spotify wil pas uitbetalen als er meer streams zijn bereikt, al is onbekend hoeveel streams dit dan worden. In ieder geval zouden nummers die minder dan 0,05 cent per maand verdienen (17 keer afspelen) niet meer op een royalty hoeven te rekenen. Ook bepaalde audio krijgt minder snel uitbetaald: white noise bijvoorbeeld, wordt niet net als de rest meer bij 30 seconden luisteren als een ‘play’ gezien: dit zou ook omhoog gaan.

Iedereen kent de vertelling van Robin Hood wel: de beste man (of vos, afhankelijk van waar je hem van kent) zorgde ervoor dat hij stal van de rijken, om de opbrengst vervolgens te verdelen onder de armen. Een enorm barmhartig gebaar en helaas -waarschijnlijk- een fictief verhaal. Spotify laat dat nog wel even fictief blijven, want het treedt bepaald niet op als een Robin Hood. Meer een soort anti-Robin Hood. Hoewel het wel royalties blijft betalen aan artiesten, heeft het besloten om het aantal streams waarvanaf je die royalties ontvangt omhoog te gooien. Het is zo opvallend, omdat Spotify juist uit een maatschappij komt (Zweden) waarin gelijkheid heel belangrijk is.

We found it, folks. In a sea of bad takes, we found the worst possible take regarding spotify royalties. pic.twitter.com/9KZZ0lcVJO

Druk van platenlabels

Spotify zou het niet uit zichzelf doen, maar onder druk worden gezet door platenlabels en investeerders, schrijft MBW. Het is aan de ene kant ook geen enorm verschil: op jaarbasis zou een artiest met zo’n 0,05 cent nummer niet eens een euro verdienen. En ja, dan zijn de kosten van het overmaken hoger. Daar is zeker wat voor te zeggen, maar Spotify had er ook juist een andere richting mee in kunnen slaan, iets waardoor dat bedrag juist omhoog zou gaan, misschien wel omwille van die rijke, gevestigde orde. Zo worden kleinere artiesten gestimuleerd om door te gaan, in plaats van dat geld verdienen met muziek, ook al is het nog zo weinig, alleen maar verder weg lijkt.

Spotify heeft overigens ook goede ideeën: zo wil het harder optreden tegen frauderende platenlabels die hun luistercijfers op illegale wijze opkrikken. Deze regels zouden vanaf 2024 van kracht zijn. We zullen zien, net als wanneer eindelijk dat HiFi-abonnement komt... In ieder geval komt het nieuwe beleid niet over als iets dat juist goed is voor kleine artiesten en dat valt zeker niet bij iedereen in goede aarde.