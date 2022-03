Zoveel royalties betaalt Spotify aan artiesten

Toen Spotify net populair begon te worden, was de kritiek op de muziekstreamingdienst groot. Het zou veel te weinig uitbetalen aan artiesten en hierdoor was bijvoorbeeld de muziek van Taylor Swift een tijd niet beschikbaar. Ze vond de uitkeringen vanuit Spotify veel te weinig en zag door streaming haar inkomsten teruglopen. Dit is wat een artiest ongeveer kan verwachten aan Spotify-royalties.

Taylor Swift Toen de situatie met Taylor Swift speelde in 2014, bleek Spotify minder dan een cent per stream te krijgen, dus per keer dat een nummer langer dan 30 seconden wordt afgespeeld (want dan pas geldt het als een play). Hierdoor verdienen artiesten aan Spotify aanzienlijk minder dan aan bijvoorbeeld Apple Music, maar tegelijkertijd kent Spotify dubbel zoveel abonnees: 180 miljoen betalende abonnees (en ongeveer 400 miljoen gratis luisteraars) tegenover 78 miljoen betalende abonnees van Apple Music. Spotify schijnt tussen de 0,003 dollar en 0,0084 dollar te betalen, wat betekent dat je heel veel ‘plays’ moet hebben om goed geld te verdienen aan Spotify. Met Blinding Lights heeft The Weeknd dan ook 6 miljoen dollar verdient op Spotify alleen, maar dat nummer is dan ook meer dan 2 miljard keer afgespeeld. Ga je naar een artiest als Bilal Wahib met het nummer Mañana à 1,5 miljoen streams, dan kijk je naar 4.500 dollar (4.000 euro) aan inkomsten. We gaan in dit voorbeeld wel uit van het laagste uitbetalingsgeld, die 0,003 dollar. Apple Music betaalt aanzienlijk beter uit: gemiddeld 0,01 dollar per stream, waar het gemiddelde van Spotify 0,004 dollar is.

Geld verdienen op Spotify Nu waren er in 2021 230.000 nummers die meer dan 1 miljoen streams hadden en dat betekent dat 230.000 nummers elk minimaal 3.000 euro binnen harkten. Je kunt als artiest zeker geld verdienen met Spotify, maar je hebt wel flink wat streams nodig om er goed van rond te komen. Je moet namelijk alles van die inkomsten betalen, dus vaak ook een deel naar je label, naar de persoon die je video heeft geschoten, enzovoort. Dat het niet zoveel is wat Spotify betaalt, valt minder op als je naar het nieuwe royalty-rapport kijkt van de dienst, dat te vinden is op de eigen website Loud and Clear, bedoeld om transparanter te zijn naar artiesten toe. Zo laat het zien dat er in 2017 nog 460 artiesten waren die meer dan 1 miljoen dollar in royalties verdienden, terwijl dat er in 2021 1.040 waren. Ga je lager kijken, naar 10.000 dollar in royalties, dan groeide dat van 23.400 artiesten in 2017 naar 52.600 artiesten in 2021. Spotify betaalde in 2021 in totaal 7 miljard dollar aan de muziekindustrie, dus dat zijn artiesten en platenlabel.

Kleinere artiesten de dupe Het is jammer dat Spotify ervoor kiest om voor de grote aantallen te gaan. Nu zal bijvoorbeeld een BN’er als Bilal genoeg binnenharken (hij heeft veel nummers met miljoenen streams), maar juist de artiesten die er hard aan werken om het te maken komen er vaak niet goed vanaf. 52.600 artiesten die meer dan 10.000 dollar per jaar verdienen aan Spotify (dat is 833 dollar per maand) klinkt wel veel, maar er zijn 8 miljoen artiesten op Spotify. Het kan dus beter. Uiteraard door het voor de hand liggende verhogen van de royalty-uitbetalingen, maar het kan ook op een andere manier zeker beter voor artiesten die niet zo gevestigd zijn als The Weeknd en zelfs onze Nederlandse Bilal. Het zou tof zijn als Spotify meer aandacht aan die artiesten steekt die net onder dit soort topartiesten hangen, zodat die artiesten meer kunnen verdienen, maar vooral: zodat we weer meer nieuwe muziek ontdekken die uiteindelijk op de lange duur voor meer geld gaat zorgen op de goede plek, waardoor er weer meer muziek kan worden gemaakt en zo het cirkeltje rond is. Nu is die namelijk vooral rond met drie gebogen streepjes.