​Spotify-playlist verpest? Dat was waarschijnlijk Ashley

Wie is toch die Ashley? Zoek op Spotify op ‘Ashley stop’ en je vindt waarschijnlijk playlists met titels als ‘Ashley stop adding songs to my playlist’. Is het een jongeman die er gek van wordt dat zijn vriendin steeds op zijn Spotify inbreekt en zoetsappige liedjes toevoegt? Niet bepaald: Ashley is namelijk helemaal geen persoon.

Waar je dacht dat je op social media kon worden getrolld: het kan ook op Spotify. Die troll heet Ashley, maar ze komt ook in vormen als Emma en andere meisjesnamen. Het is echter geen vrouwelijk persoon, maar een bot. Deze bot blijft gelukkig ver weg van je persoonlijke playlists, maar zodra je een playlist openbaar zet, dan kan het zijn dat Ashley je een bezoek brengt.

Een soort virus

Dat is ook ongeveer wat er nu plaatsvindt, maar dan is het niet een echt persoon, maar de bot. Ashley lijkt een gewone gebruiker, maar TikTokker jw__francis ontdekte dat het helemaal niet zo’n gewone gebruiker is en dat veel meer mensen worden geteisterd door die mysterieuze Ashley (of Emma, Elsie, noem maar op). Het engste is waarschijnlijk wel dat Ashley van account naar account overspringt, als ware het een virus. Heb jij bijvoorbeeld een playlist gedeeld met je beste vriend, dan is de kans groot dat ook zijn playlists worden overgenomen door Ashley.

Echt overgenomen, want de bots blijken niet alleen nummers toe te voegen, maar ook nummers te verwijderen. Niet de nummers die ze zelf hebben toegevoegd, maar andere nummers die in de playlist voorkomen. Het is natuurlijk geen ramp om een keer nummers te verwijderen die Ashley toevoegde, maar als ze zelfs invloed uitoefent op je playlist door jouwe liedjes te verwijderen, dan is het logisch dat mensen met deze nogal agressieve methode komen om Ashley af te schrikken.