​Spotify komt straks écht met HiFi-abonnement: kost een vermogen

Het abonnement is zo ongeveer al aangekondigd voordat Spotify bestond, maar er zijn diverse aanwijzingen waardoor we denken dat het er nu wel echt komt: het HiFi-abonnement van de streamingdienst. We hebben er erg lang op moeten wachten, maar misschien laten veel mensen het abonnement alsnog aan hun neus voorbij gaan. Het is namelijk duur. Erg duur.

Hey @Spotify , it's been 943 days since #SpotifyHifi was announced. Is it still on the to-do list or did we miss the memo? #WeWantSpotifyHifi

De muziek op hogere kwaliteit wordt niet gecomprimeerd, waardoor de bestanden groter zijn, maar de geluidskwaliteit dus ook aanzienlijk beter is. Je hebt hier echter wel de juiste oordopjes, hoofdtelefoon of speakers voor nodig. Audiofielen hebben waarschijnlijk allang een abonnement op Tidal of Apple Music, die allebei al heel lang lossless muziek aanbieden. Bij Apple Music is dat zelfs dezelfde prijs als het gewone abonnement (het is inbegrepen), wat het helemaal een bijzondere keuze van Spotify maakt om zo’n prijsverhoging te vragen voor die service.

Er zouden ook een AI deejay bij komen kijken en een abonnement waarmee je langer audioboeken kunt beluisteren. Het lek werd ontdekt door Redditor Hypixely in de code van de app. Hypixely zag dat het abonnement waarschijnlijk 20 dollar per maand gaat kosten. Op dit moment kost het normale individual-abonnement 11 dollar in de VS, net als de europrijs in Nederland dus.

Een abonnement op Spotify is net duurder geworden: individual kost nu 11 euro per maand, duo 15 euro, family 18 euro en student 6 euro. Wil je ook de hoge kwaliteit audio kunnen luisteren, dan gaat daar waarschijnlijk tien euro bovenop. Dat betekent dat je als individual-gebruiker bijna dubbel zoveel geld kwijt bent aan de streamingdienst. Een gigantische prijstoename, die voor zover bekend echter niet alleen als voordeel heeft dat de audiokwaliteit beter is.

Supremium

Het abonnement, dat Supremium heet, zou echter dus wel wat meer mogelijkheden bieden, Zo kun je naast muziek in 24-bit zonder lag of vertragingen ook rekenen op 30 uur aan luisterboeken (iets wat bij Premium-abonnees binnenkort ook wordt geïntroduceerd, maar dan 20 uur per maand). Wat ons wel weer interessant lijkt, dat is de toevoeging van de AI-deejay. Die kan namelijk je bieb ordenen op basis van een bepaald genre of een bepaald humor. Je kunt ze ook op beats per minuut rangschikken, wat ideaal is voor mensen die bijvoorbeeld graag op de beat hardlopen.

Tot slot krijg je er ook de AI-soundcheck bij, die een afspeellijst voor je maakt op basis van wat je luistert. Dat is er op zich al, maar dit zou dankzij kunstmatige intelligentie nog persoonlijker zijn. Of het allemaal klopt, weten we niet: Spotify kondigde het HiFi-abonnement aan in 2021, dus het mag wel eens tijd zijn. Wanneer het echter precies komt, is nog steeds een groot vraagteken, het heeft zelf officieel nog niets naar buiten gebracht.