Apple-fan? Je kunt Spotify straks niet meer betalen

Spotify Premium

Spotify Premium is net als heel veel andere abonnementen gewoon te koop via de appwinkel van Apple, maar Apple vraagt er wel heel veel commissie voor: 30 procent maar liefst. Kortom, er wordt een flinke hap genomen uit de inkomsten van Spotify. De streamingdienst ziet het niet zo zitten. Nadat het in 2018 al stopte met het aanbieden van het abonnement via de appstore is het nu van plan om de mensen die daar jarenlang toch mee hebben geluisterd te gaan wisselen naar een gratis abonnement: op die manier kan Apple maandelijks niet 30 procent (wat waarschijnlijk op tenminste 3 euro) claimen per gebruiker.

Spotify en Apple liggen al jaren overhoop over de commissies en wat dat betreft is Spotify niet alleen. Het streamingbedrijf heeft het nog niet zo ver laten komen als de maker van Fortnite, die er hele rechtszaken aan verbond om maar zijn gelijk te krijgen en geen commissie te hoeven betalen of tenminste de mogelijkheid te krijgen zijn eigen betalingssysteem te hanteren. Spotify neemt het niet zo hoog op, het besluit gewoon om het probleem bij de klant te leggen. Een ballsy move, maar ook dit is uiteraard uiteindelijk gericht aan Apple met zijn machtsvertoon.