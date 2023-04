Binnenkort kun je apps buiten de App Store downloaden

Sideloaden: het downloaden van apps buiten de gebaande paden. Of eigenlijk gewoon: buiten de Play Store van Google of de App Store van Apple. Waar het op Android redelijk makkelijk kan (op wat waarschuwingen na), is het op Apple allemaal wat meer dichtgetimmerd. Tot dit jaar. In september wordt iOS 17 verwacht en deze grote besturingssysteem-update komt met de mogelijkheid om apps te downloaden buiten de App Store om.

Als we iets hebben geleerd de afgelopen jaren, dan is het wel dat Apple graag dingen regelt via de App Store. Op die manier kan het 30 procent commissie rekenen op apps die via die weg worden gekocht (of zelfs dingen die binnen apps die zijn gedownload via de winkel worden gekocht). Het heeft daar fikse ruzie over gehad met meerdere partijen, waarvan de rechtszaken met Fortnitemaker Epic Games waarschijnlijk het meest berucht zijn. Zelfs als Apple door de rechter wordt opgedragen iets te doen, dan wacht het tot het allerlaatste moment (en zelfs dan blijft het nog vechten) om het te doen.

Maar wil Apple nog iPhones blijven verkopen in Europa, dan zal het toch overstag moeten. Het is dan ook waarschijnlijk dat je alleen in Europa apps kunt downloaden buiten de appwinkel van het bedrijf om. Er kleven zowel voordelen als nadelen aan het kunnen sideloaden. Je loopt meer kans op malware, omdat de apps in de App Store aan allerlei tests worden onderworpen, wat niet geldt voor de apps die je buiten die winkel downloadt. Tegelijkertijd heeft het als voordeel dat je apps kunt downloaden die nog in ontwikkeling zijn, wat handig kan zijn voor werk, of apps die simpelweg van Apple niet in de App Store mogen staan. Fortnite bijvoorbeeld…