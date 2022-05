Fortnite is gratis te streamen op iOS en Android

Fortnite is eindelijk weer te spelen op mobiele telefoons, maar niet op de klassieke manier. Het populaire spel is nog steeds verdwenen uit de App Store en de Play Store. Echter kun je nu dankzij Xbox Cloud Gaming toch nog Fortniten op je mobiel.

Nu zijn er wel een paar manieren om de game toch te kunnen spelen op bijvoorbeeld Android, maar nu is de beste manier om Fortnite te spelen gearriveerd. Je kunt het spel doen dankzij de cloud, waarbij je het spel op een server ergens ver weg draait en jij het spel via het internet naar je toestel streamt. Je hebt de app Fortnite dus niet op je toestel staan, maar via Xbox Cloud Gaming kun je het spel desondanks dus toch nog op je smartphone doen.

Epic Games heeft al jaren ruzie met Apple én Google, omdat het gamebedrijf het er niet mee eens is dat het 30 procent moet afdragen van al het geld dat het binnenharkt met het spel (via die apps). Het introduceerde hierop een eigen betaalsysteem en dat zorgde ervoor dat Apple en Google Fortnite uit hun appwinkels zijn gaan weren. Rechtszaken volgden, maar nog steeds is Fortnite niet te vinden als je het zoekt.

Microsoft als de redder in nood

Microsoft laat op zijn website weten dat het nu kan en doet dat ook met een klein steekje onder water: “Als onderdeel van onze missie om spelers het plezier en de gemeenschap van gamen te bieden, waar ze ook zijn, en om gamen toegankelijker te maken voor mensen over de hele wereld, ben ik verheugd aan te kondigen dat we zijn gaan samenwerken met Epic Games om Fortnite beschikbaar te maken op ondersteunde browser-enabled apparaten gratis met Xbox Cloud Gaming (bèta) in 26 landen. Dit betekent dat als je van Fortnite houdt, je vanaf vandaag maar twee dingen nodig hebt om te spelen in door de cloud ondersteunde markten.”

Die twee dingen zijn een telefoon of tablet die draait op iOS, iPadOS of Android of een Windows-pc, zolang ze maar internettoegang hebben. Daarnaast heb je een Microsoft-account nodig. Er is geen installatie van iets nodig, er is zelfs geen lidmaatschap nodig om het spel te doen. Het enige wat nodig is, is naar xbox.com/play te gaan, je aan te melden met je account en Fortnite is daar voor jou om te spelen. Eindelijk weer op een makkelijke manier onderweg Fortnite spelen, niet dankzij Google of Apple, maar uit onverwachte hoek.