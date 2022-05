​Tinder mag wel eigen betaalsysteem hanteren in Google Play

Tinder mag in de Play Store zijn eigen betaalmethode gebruiken. De eigenaar van het bedrijf, Match Group, heeft meerdere dating apps onder zijn paraplu (zoals Match.com, Hinge en Plenty of Fish) die binnen Android nu allemaal hun eigen betaalmethode mogen gebruiken. Dat betekent echter niet dat het bedrijf niets aan Google hoeft af te dragen.

Betalingen in de Play Store

Het is inmiddels al jaren een spanningsveld tussen Apple met zijn App Store en Google met zijn Play Store aan de ene kant, appmakers van dating-apps en game-apps aan de andere kant. Appmakers moeten 15 tot 30 procent van alle aankopen in hun app afdragen aan Google of Apple. Een gigantisch bedrag, dat sommige bedrijven liever anders zien.

Daarnaast was het eerst niet mogelijk om je eigen betaalsysteem te gebruiken, waardoor de geldstroom altijd via Google of Apple ging. Hierdoor konden ze goed in de gaten houden hoeveel je binnenkreeg en daar meteen die ‘commissie’ op inhouden. Echter hebben appmakers natuurlijk veel liever direct het geld van hun klanten.

Wat begon is een grote rechtszaak tussen Fortnite-maker Epic Games en Apple, waarbij het nog steeds niet helemaal duidelijk is wie van die twee nu écht heeft gewonnen. Fortnite is in ieder geval niet zo makkelijk verkrijgbaar sinds het euvel, wat overigens ook geldt voor de Play Store. Apple probeert bovendien alle sancties van de rechter zo laat mogelijk in orde te brengen, waardoor gamers enorm lang moeten wachten voordat ze weer kunnen Fortniten op hun iOS-apparaten.