De Epic Games Store is nu op iPad beschikbaar

Gamen op iPad is een stuk aantrekkelijker geworden, want de Epic Games Store is nu beschikbaar op de tablet van Apple. Het gaat om een release in Europa, dus het zou elk moment beschikbaar moeten zijn op je tablet. Dat is goed nieuws, niet zozeer omdat Epic dan ook op iPad makkelijker geld kan binnenharken, maar omdat het betekent dat Fortnite en Fall Guys nu op de meest legale, normale manier speelbaar is op iPad.

iPadOS 18

Het is deel van de iPadOS 18-update, die net als iOS 18 (de iPhone-besturingssysteemupdate) gisteren is verschenen. Je kunt ook andere marktplaatsen vinden op je iPad, wat een heel verschil is met hoe het eerst was en Apple de scepter zwaaide met zijn App Store. Vorige maand kon je dat al ervaren op de iPhone, want toen kwam de Epic Games Store daarop uit samen met die andere marktplaatsen, maar nu doet iPad ook mee.