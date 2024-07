Het is niet vreemd dat er nu zoveel sets van LEGO gecombineerd met Fortnite komen: sinds een half jaar is LEGO Fortnite uit en het is een heel toffe game die inmiddels een mooi leven heeft naast de avonturen die we sowieso al van Fortnite gewend waren. Als je iemand kent die dol is op Fortnite, dan weet je nu in ieder geval een goed cadeautje voor die persoon. Deze sets zijn leuk om te zien, lijken niet al te ingewikkeld om te bouwen en nemen niet zoveel ruimte in als veel andere sets. Goed dat LEGO hierin investeert, want het waren wel heel veel grote bouwwerken de laatste tijd.