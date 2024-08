HEMA is nu ook aanwezig in Fortnite met SLAYMA

Vorig jaar was het Roblox, maar nu heeft HEMA zijn pijlen gericht op Fortnite. Het Nederlandse warenhuis is nu aanwezig in de populaire game Fortnite om zo jongeren te inspireren om naar die winkel te komen voor hun schoolspullen.

V&D Schoolcampus

Vroeger had je bij V&D de schoolcampus, maar dat is niet meer. Zowel de schoolcampus als de hele V&D zijn geschiedenis. Datzelfde geldt voor veel zaken die te koop waren op de schoolcampus. Een papieren agenda bijvoorbeeld: die heb je nu niet meer nodig. Hetzelfde geldt voor het kaften van boeken: veel lesmateriaal is nu ook digitaal verkrijgbaar. Toch zijn er nog steeds dingen die je als scholier nodig hebt om je schoolleven makkelijker te maken. HEMA is in dat gat gesprongen met SLAYMA, om scholieren te helpen aan etui’s, pennen, agenda’s (ja, sommige mensen hebben toch meer baat bij papier) en meer.

Om dat onder de aandacht te brengen van jongeren is er natuurlijk een TikTok-campagne, maar ook is de retailer in games aanwezig om mensen op zijn schoolspullen te wijzen. Tot 1 september heeft het een campagne met Gospooky waarmee jongeren in Fortnite een HEMA-gamewereld kunnen bezoeken. Hierin ga je skatend door een virtuele stad en verzamel je de verschillende items van de SLAYMA-schoolspullenlijn. Een soort Tony Hawk Pro Skater, maar dan vereenvoudigd. Ook niet met de muziek van Milencolin en Bad Religion, maar met Sappige Tijden van TikTokker Matz.

SLAYMA in Fortnite

Het gaat ook allemaal op tijd, dus je moet wel haast maken. Je moet immers op tijd ‘back to school’ zijn. Erg origineel en grappig bedacht: HEMA heeft duidelijk in de gaten wat jongeren bezighoudt. Het voordeel is bovendien dat Fortnite gratis te spelen is, dus iedereen die iets van SLAYMA voorbij ziet komen op TikTok kan meteen op zijn smartphone of gameconsole de HEMA-wereld in het spel bezoeken. Voor de oudjes is er ook wat bij: je kunt naast schoolspullen ook een rookworst en tompouce voorbij zien komen.

HEMA zegt ook te hopen dat het scholieren ondersteunt bij de spannende overstap van de basisschool naar de middelbare school: “Door net als onze community Fortnite volledig te omarmen en samen te werken met jonge creators, brengen we de juiste dosis energie in onze campagnes – precies wat scholieren nodig hebben voor een frisse start van het schooljaar,” aldus HEMA.

Vroeger ging je naar de schoolcampus van Vroom en Dreesman. Today's kids gaan naar de summerschool van Hema: Slayma 🤘 pic.twitter.com/LLhwdLgVvB — Hanneke Poelmans (@HPoef) July 28, 2024

Wil je de virtuele HEMA-stad een bezoek brengen? Download Fortnite via Epic Games Launcher en gebruik island code 6274-8246-4082 om de game te vinden.