​HEMA introduceert tompouce-vibrator: nog niet eens uitverkocht

Waar je een jaar geleden nog voor een ‘rookworst’ naar de HEMA ging, is het dit jaar de tompouce-vibrator die in de spotlight staat bij het warenhuis. Een opvolger van de samenwerking met EasyToys hadden we zeker verwacht: de rookworsten vlogen vorig jaar over de toonbank, en dan bedoelen we de vibratorvariant. Maar, is de tompouce wel gek genoeg? Het op 23 oktober verschenen speeltje is nog niet uitverkocht. Toch iets te veel eenheidsworst?

Tompouce-vibrator

De rookworstvibrator, die had echt de vorm van een rookworst en dat maakte hem extra grappig. De tompouce-vibrator is niet direct herkenbaar als het roze geglazuurde gebakje. Dat is enerzijds jammer, want ja, dat is wel wat hem heel grappig zou maken. Anderzijds is dat maar goed ook. Wat moet je immers een rechthoekige vibrator? We weten allemaal dat seksspeeltjes vandaag de dag toch vooral glooiende, ronde vormen moeten hebben.

Toch verbaast het ons een beetje dat de tompouce-vibrator nog niet over de toonbank is gevlogen. Althans, niet hard genoeg. In de webshop van de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam is het apparaatje zelfs te vinden: nog in de aanbieding ook. Waar hij eerst 35 euro kostte, is dat nu maar 25 euro. En dat is niet duur. Het is namelijk een luchtdrukvibrator en dat is toch wel een beetje de koning van de vibrators, de laatste jaren. Er worden sinds een paar jaar zelfs kerstballen gekocht van luchtdrukvibrators.