HEMA lanceert SLAYMA Roblox-collectie in de populaire game

De Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam wil Gen-Z aanspreken met zijn campagne en dat doet het ook. Het wist creators Thomas Panterpoes en Lotte bereid te vinden om de collectie op Roblox te lanceren tijdens een bonte avond van Lotte. Heel Nederland kan de collectie bewonderen: zo is er vanalles over te zien op TikTok, YouTube en de social kanalen van HEMA. De beste manier is natuurlijk om het in Roblox te bekijken.

GoSpooky

GoSpooky heeft HEMA geen windeieren gelegd: het startte in 2016 met samenwerken en samen hebben ze al 48 miljoen views bereikt, 3 miljoen engagements en ook nog eens 130 duizend volgers (90 duizend nieuwe volgers in slechts een jaar tijd). Best tof voor een merk dat al sinds 1926 bestaat. Gospooky Founder Tim van der Wiel: "Samenwerken met een iconisch Nederlands merk als HEMA is geweldig. Het is onze missie om klanten in de voorhoede van social te houden. Live gaan op Roblox met de iconische HEMA-producten is daar het levende bewijs van. Hier komen technologie en creativiteit samen."

Het gaat hierbij vooral om het zorgen dat HEMA een onderwerp van gesprek wordt op TikTok. Hoewel een keer viral gaan op TikTok niet heel moeilijk is: dat kan immers zomaar gebeuren met de meest gekke video’s, is het het de twee bedrijven wel heel goed gelukt om het TikTok-publiek aan te spreken met hun campagne. Als er één doelgroep moeilijk is, dan is het wel de tienergroep, zeker als je als bedrijf iets gedaan wil krijgen. Het is HEMA goed gelukt tot nu toe en het hoopt op een laatste knaller in zijn SLAYMA-campagne door nu ook in de wereld van Roblox te stappen.