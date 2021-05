​Deze mobiele games brachten het meest op in 2020

Het fijne aan rechtszaken, dat is dat er vaak een heleboel informatie openbaar wordt die je normaal nooit te weten komt. Dat zien we nu bij de ruzie tussen Apple en Epic over Fortnite. Zo zijn we te weten gekomen dat Epic in zijn eerste twee jaar maar liefst 9 miljard dollar binnenbracht in omzet. Het is een bizar bedrag dat zeker weten grotendeels komt door het mobiele spel versus de consolevariant. Best indrukwekkend voor een spel dat je gratis kunt downloaden. Dat dat concept goed werkt voor mobiele games, dat is duidelijk, dit zijn de vijf mobiele games die het meeste geld binnenharkten in 2020.

Fortnite

We halen Fortnite nu wel even uit de mix, want hierover zijn de cijfers niet helemaal helder. Fortnite zou in 2020 geschat 3,6 miljard dollar hebben opgebracht, hoewel CEO Tim Sweeney laatst zei dat het juist meer was, 5,1 miljard dollar. Het lijkt er dus op dat Fortnite ook in 2020 zeer goed boerde, maar harde feiten zijn er (nog?) niet.

Sensor Tower laat zien welke games er nog meer veel geld opbrachten in 2020. PlayerUnknowns BattleGrounds, ook bekend als PUBG Mobile, heeft zo’n 2,6 miljard dollar in het laatje gebracht. Dat is een geweldige stijging van meer dan 60 procent ten opzichte van vorig jaar. Na PUBG zien we bijvoorbeeld dat Honor of Kings ook lekker gaat: het bracht maar liefst 2,5 miljard dollar op. Andere games die meer dan 1 miljard dollar aan omzet haalden, dat waren Pokémon Go, Coin Master en Roblox: allemaal hangen ze zo rondom de 1,2 en 1,1 miljard dollar.