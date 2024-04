HEMA wordt binnenkort HAMA

Recente berichten melden ons dat de HEMA van plan is binnenkort de naam te veranderen naar HAMA. In het kader van de multiculturele samenleving en de toenemende populatiediversiteit binnen Nederland denkt de Raad van Toezicht van de HEMA dat de nieuwe naam beter recht doet aan het groeiende populatieonderscheid binnen onze samenleving. Enkele jaren geleden wijzigde HEMA zijn assortiment bovendien al door in te zetten op Halal-producten.



Waar HEMA stond voor 'Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam' moet de nieuwe naam HAMA in klank en toonsoort meer recht doen aan de toenemende acceptatie van Arabische invloeden door consumenten en nieuwkomers binnen onze samenleving. HAMA staat in moderne spelling voor 'Hollandse Aanpassing Maatschappij Amsterdam' en dient achter in de keel te worden uitgesproken overeenkomstig de Arabische 'A'. Red.: fonetisch komt dit neer op [HAMMA].

HAMA hoopt hiermee een betere aansluiting te realiseren bij niet-traditioneel Hollandse gebruiken en feesten die door de jaren heen steeds wezenlijker zijn geworden binnen onze samenleving. Een belangrijk gegeven, omdat de samenleving zich in de afgelopen honderd jaar sterk heeft gediversifieerd, aldus bestuursvoorzitter P. Geiner van de HEMA / HAMA, oorspronkelijk opgericht in 1926.

Geiner zegt verder dat voorloper HEMA zich de afgelopen 10 jaar assortimentsgewijs al heeft aangepast aan nieuwe doelgroepen met o.a. Halal-rookworsten (vegetarisch) en verstopeitjes (chocolade paaseieren). Gezien de successen die daarmee zijn behaald, vindt de Raad van Toezicht het inmiddels tijd voor de volgende stap van een concrete naamsverandering naar HAMA. Ze verwacht hiermee een bredere acceptatie en meer verwantschap met niet-traditioneel Hollandse klanten en afnemers.

Gevraagd naar een eerste reaktie geeft de Vereniging voor Hollandse Merknamen (VvHM) aan verbaasd en geschokt te zijn: ''Hiermee vertrekt alweer een authentiek Nederlandse merknaam door de achteruitgang. Wij staan erbij en kijken ernaar, terwijl er wederom een originele Nederlandse merknaam in de uitverkoop wordt gezet''. De VvHM geeft aan dit onderwerp binnenkort te willen agenderen bij onze volksvertegenwoordigers in Den Haag.

