Metallica geeft een concert in Fortnite: dit is wanneer

De metal/rockband Metallica heeft een heel bijzondere, nieuwe gig geregeld. De mannen maken hun opwachting in Fortnite en geven daar een concert. De gamefranchise is erom bekend vaak allerlei artiesten naar voren te schuiven voor een concert en dat is nu niet anders.

Metallica in Fortnite

We hebben al veel artiesten het grote Fortnite-podium op zien kruipen: soms zelfs compleet met merchandise zodat gamers zich konden uitdossen in een t-shirtje van de artiest. We hebben het in-game concertprogramma, dat ook wel Fortnite Festival heet, al regelmatig beschreven. Dan was Travis Scott er, dan Ariana Grande, Lady Gaga en zelfs The Weeknd heeft zich digitaal laten vereeuwigen in het spel van Epic Games.

Zoals je ziet zijn dat niet bepaald rockers, maar daar komt nu dus verandering in. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett en Robert Trujillo komen naar Fortnite en wel op 22 juni en 23 juni om drie verschillende tijden per dag. Er komen ook nieuwe Metallica-skins bij kijken, namelijk van de vier bandleden. Er is een Metallica Loot Island, een Trash Mountain-car en een Metal Lightning Guitar Mythic. Het concert bevat zes nummers.

Dit is wanneer je Metallica in Fortnite kunt zien:

22 juni: 20:00 uur, 23:00 uur

23 juni: 05:00 uur, 16:00 uur, 20:00 uur en 23:00 uur

Niet te missen dus, die mannen. Ze nemen het stokje over van Billie Eilish. Je kunt ze in verschillende gamemodi zien, maar dus ook in LEGO Fortnite, wat betekent dat we ze ook in LEGO-vorm kunnen bewonderen, zoals je boven dit artikel ziet. Voor het concert in ‘gewoon’ Fortnite zijn ze niet in LEGO-vorm.