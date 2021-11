Metallica, Pearl Jam, Nightwish en Chic op PinkPop

Festivals… wat hebben we die de afgelopen anderhalf jaar gemist. Geen Lowlands, geen Down The Rabbit Hole, geen Zwarte Cross en… al twee jaar geen PinkPop. Volgend jaar, in 2022, moet dat allemaal weer goed komen. Vooruitlopend daarop heeft PinkPop vanochtend alvast een groot deel van haar lineup, inclusief de drie dagafsluiters, bekend gemaakt. Het festival wordt gehouden van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni, op Megaland in Landgraaf. Een aantal namen was, mede vanwege het niet doorgaan van het festival in 2020 en 2021, natuurlijk al bekend.

Van Metallica tot Ronnie Flex

We kunnen ons dus ook al gaan verheugen op Imagine Dragons, samen ket Pearl Jam en Metallica een van de drie afsluitenden acts. Imagine Dragons doen dat op de zondag. Andere grote namen die naar het driedaagse festival in Landgraaf komen, zijn Nightwish, Queens of the Stone Age, Nothing But Thieves, Twenty One Pilots, Zara Larsson en Danny Vera. Daarnaast mag ook Ronnie Flex weer op komen draven. Misschien is ie deze keer wél op tijd? Het is ook zoooo ver, van de Randstad naar het uiterste zuiden van Limburg (ahum).