Gevonden voorwerpen: Androids gaan zoekgeraakte gadgets vinden

In de taxi, in de trein of in de kroeg: het zijn typisch plekken waar mensen hun smartphone vergeten. Iets te veel gedronken, een gladde zitting, donker, het zijn allemaal redenen waardoor je je smartphone nog sneller uit het oog verliest. Daar was al een Vind mijn apparaat -mogelijkheid voor op je smartphone, maar dat wordt nu nog beter.

Vind mijn apparaat

Maar ook als er niets ernstigs aan de hand is, maar je gewoon wil weten of je je oordopjes wel naar huis hebt meegenomen of je ze op kantoor hebt laten liggen, dan kun je van dit soort technologie gebruikmaken om ze sneller terug te vinden. Eerder kon dat ook al, maar door het verbeterde netwerk van Android-telefoons en de uitbreiding van de opties is het nu nog makkelijker om specifiek te weten te komen waar iets zich bevindt. Het netwerk voor Androids is nu alleen in Noord-Amerika live, maar het belooft ook naar de rest van de wereld te komen. Het werkt via Bluetooth: die technologie wordt gebruikt om versleutelde locatiedata van apparaten in de buurt opsnorren. Hoe meer apparaten er in de buurt zijn, hoe specifieker kan worden bedacht waar het apparaat zich dan bevindt: ze zitten er echt in een netwerk omheen.

Het is overigens laat, dit netwerk. Niet alleen vergeleken bij dat van Apple, dat al vele jaren bestaat, maar ook omdat Google dit vorig jaar al had aangekondigd. Echter is dat niet eerder gelukt door.. Apple. Google moest door een blokkade van Apple wachten. Inmiddels heeft Apple die blokkade opgeheven en een update uitgegeven waardoor iPhones ook trackers die geen AirTags zijn kunnen waarnemen. Uiteindelijk kan de wereld zo een stukje veiliger worden: de trackers worden eerder onderschept en gadgets die kwijt zijn kunnen eerder worden gevonden. Of dat nou in handen is van dieven, of simpelweg achter de bar in het gevonden voorwerpen-bakje.