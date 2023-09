​Google gaat Apple achterna: komt met Google Find My Device

Google find my device released themed icon and new logo also pic.twitter.com/1NvhWBF2GX

Google Find My Device

Je kent het gevoel vast wel: je loopt op straat en ineens schrik je: waar is mijn telefoon eigenlijk? Flink op je lijf kloppen: zit het apparaat in je zak? Angstvallig graaien in je tas: ook niet. Gelukkig hoef je niet per se bang te zijn dat als je je telefoon niet op je draagt, je hem voor altijd kwitj bent. Sterker nog, je kunt -als je een ander toestel bij je hebt, of op dat van een vriend- online kijken waar het apparaat zich voor het laatst heeft bevonden. Dat is bij een Apple vaak veel beter dan bij een Android, omdat Android nog geen gebruikmaakt van een netwerk van smartphones, zoals iPhone dat wel doet. Als je iPhone kwijtraakt op een plek waar later nog mensen met een iPhone komen, dan zorgen die toestellen ervoor dat jij weet waar jouw iPhone is. Interessant is daarbij dat je dus door een onbekende iPhone geholpen wordt.

Google wil daar echter verandering in brengen met zijn Google Find My Device-netwerk (Vind Mijn Apparaat in het Nederlands). Het is van plan om locatie-mogelijkheden in ieder geval Pixel-telefoons op zo’n manier te gebruiken dat je je gadgets sneller en nog accurater kunt lokaliseren. Het zou eigenlijk zelfs al deze zomer gaan gebeuren, maar Google neemt er duidelijk nog wat meer tijd voor. Wel is in de code van Google gevonden dat het ermee bezig is. Je kunt hierbij verschillende privacy-opties kiezen, zo blijkt. Je kunt het helemaal uitzetten, maar dan kan je toestel ook niet worden gevonden: dat is eigenlijk hoe het nu is: een toestel kan alleen als het online is een semi-goed beeld geven van zijn locatie. Dan is er ook nog ‘zonder netwerk’, wat de laatst bekende locaties van je toestel bewaart. Je telefoon werkt dan niet mee in het netwerk.