​Gerucht: Google werkt aan een eigen AirTag

Google is momenteel druk bezig met zijn Pixel Tablet, maar het zou ook een andere heel nieuwe gadget-weg in willen slaan. Volgens geruchten zou het werken aan een antwoord op Apple’s AirTag. Dat is enerzijds een opvallende keuze, maar anderzijds ook wel logisch.

Apple AirTag Waarom het logisch is dat Google hiermee zou komen, dat is omdat AirTags niet alleen een Apple-uitvinding zijn. Je had daarvoor al Tile en Samsung is later ook op de proppen gekomen met zijn eigen variant: Samsung Galaxy SmartTag. Het is ook een slim idee: Een tracker voor je sleutels, je tas en in sommige gevallen misschien zelfs je kind. Zo kun je altijd even in je telefoon kijken waar ze zich bevinden: iets wat ook erg leuk is om te doen met je koffers wanneer je in het vliegtuig stapt. Allemaal leuk en aardig: de handigheid van je spullen terugvinden is waardevol, maar helaas wordt er ook veel misbruik gemaakt van de technologie. Vooral Apple ligt veelvuldig onder vuur om zijn AirTags. Deze worden namelijk meer dan eens gebruikt om mensen te stalken, te volgen en lastig te vallen. Is het een rijk lijkend persoon waarvan je een AirTag op de auto doet om te weten waar zij woont om haar huis leeg te roven, of misschien iemand die je wel leuk vindt en die je graag naar huis wil volgen om diegene vervolgens lastig te gaan vallen met je aanwezigheid.





Tracker van Google Er zijn helaas veel voorbeelden te noemen van de manier waarop dit soort trackers verkeerd worden ingezet. Op dit moment loopt er zelfs een rechtszaak van twee vrouwen tegen Apple, omdat hun exen ze zouden hebben gevolgd via de AirTag. Het probleem is dat je eigen telefoon in principe geen radar heeft voor AirTags. Je moet er op een Android-telefoon een aparte app voor downloaden en die af en toe actief laten scannen om te weten te komen of er een AirTag met je meereist. Het apparaat gaat op een bepaald ogenblik wel piepen als hij te lang en te ver weg is bij zijn eigenaar, maar daar gaat veel tijd over heen. Google wil het dus toch proberen, zo blijkt uit informatie van iemand die vaker informatie lekt. Het project zou Grogu heten, naar de schattige ‘Baby Yoda’ Grogu uit The Mandalorian. Die reist altijd mee met Mando, dus het is voor te stellen waarom hiervoor is gekozen. Het plan van Google zou zijn om dit project openbaar te maken bij de lancering van de Pixel-telefoons in de herfst, dus het duurt waarschijnlijk nog wel even voor we er meer van horen. Aan de andere kant heeft Google in de eerste helft van het jaar vaak een I/O-presentatie waarbij het nieuwe technologie toont, dus het kan zomaar zijn dat we er dan al over horen.

Fast Pair De lekker, Wojciechowski, vond referenties naar locatietags in de Fast Pair-software van Google. Fast Pair wordt normaliter gebruikt om snel draadloze oordopjes te kunnen aansluiten. Het is echter de vraag of het echt betekent dat Google met een eigen AirTag komt, want het bedrijf zou ook werken aan een manier waarop je ook zonder app met een Android-toestel toch een melding krijgt dat je door een tracker wordt gevolgd. Het is het plan om dit in Android in te bakken, zodat je geen aparte apps nodig hebt. Zou dat het zijn, of komt Google toch ook zelf met een eigen antwoord op Tile? Volgens de geruchten maken de tags van Google gebruik van Bluetooth en ultra-breedtband: van dat laatste zijn Pixel 7-telefoons al voorzien. Ultra-breedband zorgt voor een snellere, meer secure tracking van de locatie van het apparaatje. Ook zit er een speakertje in de Google AirTag die dan af kan gaan om iemand te alarmeren dat er een tracker meereist. Of om iemand die iets zoekt door middel van geluid te helpen in het lokaliseren waar het precies ligt. We zijn benieuwd welke kant Google ermee opgaat, maar één ding is zeker: het is een interessante beweging nu Apple juist veelvuldig onder vuur ligt door die apparaatjes.