Hoe Apple zijn AirTag-problemen wil oplossen

Apple heeft AirTags ontwikkeld zodat je gemakkelijk een tas of sleutels kunt lokaliseren. Helaas gebruiken kwaadwillenden ze ook om andermans auto te tracken, of zelfs een ander mens. Na veel kritiek en de nodige gevaarlijke situaties, heeft Apple nu beloofd dat er oplossingen komen. Dit is wat het techbedrijf uit Cupertino heeft bedacht.

Het ondersteuningsartikel wordt bijgewerkt: We schreven laatst al over de problemen met AirTag en gaven toen al aan dat Apple zijn ondersteuningsdocumentatie had aangepast, waardoor je als je je onveilig voelt tenminste een paar stappen kunt lezen om te ondernemen.

Waarschuwingsproblemen met AirPods oplossen: er zijn gebruikers die de melding krijgen dat er een onbekend accessoire is gedetecteerd, maar dit blijkt alleen van toepassing te zijn op AirPods en niet op AirTags. Binnenkort wordt dit duidelijker gemaakt in de waarschuwing.

Nieuwe privacywaarschuwingen tijdens het instellen van een AirTag: je krijgt bij het instellen van een AirTag binnenkort een melding te zien om te benadrukken dat AirTag is bedoeld om eigen bezittingen te volgen en dat het een misdaad is om mensen zonder toestemming met een AirTag te volgen.

Groot probleem voor Android-gebruikers

Later dit jaar komen er meer opties bij, zoals nauwkeuriger zoeken. Hierbij kun je het apparaat sneller lokaliseren als je een ongewenste volgwaarschuwing krijgt over een onbekende AirTag. Echter is dit alleen van toepassing op iPhone 11, 12 en 13, waardoor je er met een oudere smartphone of een niet-Apple-toestel niets mee kunt (deze mogelijkheid heet Precision Finding). Daarnaast wil Apple instellen dat AirTags automatisch een geluid laten horen wanneer je op je telefoon een bericht krijgt dat het apparaat in de buurt is. Dat is echter alleen mogelijk met Apple-toestellen.

Tot slot komt Apple later dit jaar in een update met betere manieren om gebruikers te waarschuwen. Zo zou je eerder een melding krijgen wanneer er een AirTag met je meereist. Toch blijft het lastig, want als je niet de speciale app op je Android-apparaat hebt staan, dan krijg je geen melding. Hiermee blijven de grote problemen die mensen met AirTags hebben waarschijnlijk toch bestaan, ondanks dat Apple wel degelijk probeert om het zo veilig mogelijk te maken. Zolang mensen zelf actief een app moeten downloaden, blijft de kans erg groot dat iemand nooit te weten komt dat hij wordt gevolgd. Zo blijft deze handige gadget een vervelend wapen voor stalkers, inbrekers en andere criminelen.