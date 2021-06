​Je vriend(in) of kind AirTaggen blijft niet langer onopgemerkt

Apple begrijpt dat hierover zorgen bestaan, waardoor het een update heeft uitgegeven voor de trackers. Hiermee wordt het moeilijker om ze ‘stiekem’ te gebruiken. CNET schrijft dat door de update, een AirTag die niet bij zijn eigenaar in de buurt was, na drie dagen melding ging maken wanneer ze werden verplaatst. Als je een volledig up-to-date iPhone hebt, dan kreeg je de melding ‘AirTag Found Moving With You’ (er is een AirTag gevonden die met je mee reist).

AirTags zijn bedoeld om dingen die je kwijt bent terug te kunnen vinden, omdat je er een klein apparaatje aan bevestigd dat kan worden gevonden door je iPhone. Handig, maar je kunt er dus ook een in de tas van je partner stoppen, of in het broekzakje van je kind. Uiteraard brengt dat de nodige privacyvraagstukken met zich mee. Het is immers niet oké om iemand zonder dat hij of zij het weet op die manier te volgen.

Stille updates

Nu komt die melding veel eerder, namelijk tussen 8 en 24 uur. Het is alsnog niet enorm snel, maar in ieder geval kan de AirTag minder lang stiekem met je rondreizen. De meldingstechnologie werkt op dezelfde wijze als de ‘stille’ updates van AirPods: daarvoor moet een iPhone in de buurt zijn. AirTags kunnen nu ook reageren op een iPhone die in de buurt is, waardoor eigenaren van een iPhone weten dat ze potentieel ge-AirTag’t worden.

Een belangrijke update dus, die Apple in eerste instantie alleen voor iPhone-gebruikers beschikbaar heeft gemaakt. Mensen die een Android-toestel gebruiken moeten er nog even op wachten. Apple heeft wel een app in de maak waarmee je ook met een Android-apparaat ongewenste trackers kunt waarnemen. We hopen dat Apple de tijd van 8 uur korter kan maken, zodat je sneller bewust bent van deze ongewenste praktijken. Tegelijkertijd is het te hopen dat een Android-alternatief snel op de markt komt.