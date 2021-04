​Apple komt met AirTags, kleurrijke iMacs en nieuwe M1-iPad Pro

Bovendien kun je een AirTag in Lost Mode zetten, waarbij iemand die hem vindt hem aan zijn smartphone koppelt en automatisch je contactinformatie krijgt. Het fijne is ook dat iPhones elkaar helpen: als iemand met een iPhone binnen Bluetooth-bereik is van je AirTag, dan gebruikt je AirTag anoniem het netwerk van die iPhone om jou te laten weten waar hij zich bevindt. De AirTag kan worden voorzien van een emoji of een tekst en hij kan tegen stof en water. Het is wel een prijzig apparaatje: 35 euro per stuk of 119 euro voor vier stuks. AirTag is vanaf vrijdag bestelbaar en leverbaar vanaf 30 april.

Als je nogal een chaoot bent, of simpelweg heel bang bent om iets kwijt te raken, dan ben je waarschijnlijk toe aan Apple AirTags. Dit zijn een soort sleutelhangers met daarin Bluetooth om aan kleine accessoires te bevestigen. Zo kun je via je Apple-apparaten (zolang je tenminste op hetzelfde profiel bent ingelogd) bijvoorbeeld je sleutelbos weer terugvinden via de ‘Vind mijn’-app en pijltjes die aangeven hoe je er komt.

Er zit een camera in het apparaat gebouwd van 1080p voor thuiswerkers plus drie microfoons en zes speakers. De iMac heeft twee Thunderbolt-poorten, maar in totaal vier USB-C-ports. Het nieuwe toetsenbord lijkt wat kleiner en heeft een nieuwe knop die is voorzien van een Touch ID-vingerafdrukscanner voor veilig inloggen. De nieuwe iMac verschijnt in mei vanaf 1449 euro. Er is ook een luxere variant voor 1669 euro.

De nieuwe iPad heeft een TrueDepth-camera voor levendige selfies en een Ultra Wide Camera met Center Stage, waardoor je altijd midden in beeld bent als je bijvoorbeeld een vlog opneemt en heen en weer loopt. De nieuwe iPad Pro heeft een 12,9 inch scherm of een 11 inch scherm. De iPad Pro is bestelbaar vanaf 30 april te bestellen. Ze komen in de kleuren Silver en Space Grey in 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB aan opslaggeheugen. De 11-inch iPad Pro is er vanaf 899 euro (wifi) en 1069 euro (wifi en 5g). De 12.9-inch is er voor minimaal 1.219 euro (wifi) en 1.389 euro (wifi en 5g). Medio mei worden deze apparaten geleverd.

Apple komt met een nieuwe iPad Pro met M1-chip, die vooral voor mensen met grafische beroepen erg interessant is. Het apparaat heeft bovendien een Liquid Retina XDR-display. Het apparaat zou 50 procent sneller moeten zijn dan de vorige iPad Pro met 40 procent betere prestaties dankzij een goede GPU. Er is een Thunderbolt-poort aanwezig, er is 5G-ondersteuning en de mogelijkheid tot 2 TB aan opslag, uiteraard afhankelijk van welke variant je kiest. Er is bovendien een iPad Pro met mini-led-scherm beschikbaar.

Nieuwe Apple TV 4K

Hoewel Apple het veelvuldig had over duurzaamheid, komt het desondanks met een iets snellere Apple TV 4K op de markt. Deze heeft een nieuwe processor en een nieuwe afstandsbediening, die met zijn aluminium behuizing een wat meer industrieel uiterlijk heeft dan de voorganger. De mediaspeler maakt gebruik van de A12 Bionic-chipset die ook in iPad Mini (2019) zit en in iPhone XS. De nieuwe Apple TV 4K biedt ondersteuning van 4K-streams in HDR, waaronder Dolby Vision en Atmos. De verversingssnelheid is echter slechts 60 frames per seconde.

Wat wel een reden kan zijn om deze nieuwe mediabox te kopen is Color Balance. De camera op je iPhone wordt daarbij gebruikt om de kleuren op het beeld beter te maken. Wat betreft de nieuwe afstandsbediening krijg je in een keer veel meer knoppen tot je beschikking. Het touchpad is zelfs helemaal weg en is nu een soort ronde vierpuntsdruktoets geworden waarmee je ook kunt swipen. Er is -gelukkig- wel een aan-uit-knop toegevoegd, want dat is iets waar veel niet-Apple-mensen mee worstelen wanneer ze zo’n AppleTV voor het eerst gebruiken. De nieuwe Apple TV 4K kost 199 euro met 32 GB opslag. Vanaf 30 april wordt hij verwacht in Nederland.