​Zo weet je of iemand je trackt via een Apple AirTag

Voor 35 euro koop je er eentje, een sleutelhangervormig apparaatje waarmee je de locatie van een persoon kunt bijhouden. De Apple AirTag werkt via Bluetooth. Het zendt een beveiligd Bluetooth-signaal uit dat bepaalde telefoontoestellen kunnen oppikken, zoals iPhones. Ze maken hierbij gebruik van het ‘Zoek mijn’-netwerk, waarbij de toestellen je AirTag-locatie naar de iCloud sturen en je deze kunt weergeven op de kaart. Het werkt een beetje zoals de Corona-app die geanonimiseerde informatie verschafte over of je in de buurt was geweest van iemand die positief is getest.

Toen Apple zijn AirTag onthulde, waren veel mensen opgelucht: eindelijk een manier van Apple om de locatie van de sleutelbos of tas in de gaten te houden. Toch was er ook kritiek : je kunt immers op dezelfde wijze de locatie van mensen tracken. Ben je bang dat dat jou gebeurt? Zo check je dat.

Denk bijvoorbeeld aan iemand die denkt dat de zijn partner vreemdgaat of een ouder die te allen tijde wil kunnen zien waar zijn tiener zich bevindt. Maar denk bijvoorbeeld ook aan stalkers, of simpelweg iemand die je in de kroeg tegenkomt en zijn afwijzing niet accepteert, waarna hij je naar huis volgt. Soms gaat het niet eens om jezelf, maar wil iemand bijvoorbeeld je auto stelen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft het gezegd: je mag niet iemand van een gps-tracker voorzien zonder dat die persoon hiervan op de hoogte is. Doe je dit wel, dan schend je iemands privacy. Hoewel het geen fijn idee is, zijn er helaas mensen die elkaar niet informeren dat ze een gps-tracker in hun auto of tas hebben aangebracht. Bewust, zodat ze de ander in de gaten kunnen houden.

Ontdek of je getrackt wordt

Het is niet oké, maar er is een mogelijkheid om toch te weten te komen dat je van zo’n tracker bent voorzien. Als je een notificatie op je smartphone krijgt met “AirTag Found Moving With You’ en die blijft maar komen, dan weet je dat er iets niet in de haak is. Er staat dan ook bij “The location of this AirTag can be seen by the owner.” Zo’n melding krijg je niet van AirTags waarvan je zelf eigenaar bent. Tik op de ‘Find My’-app en je kunt op de kaart zien waar het apparaatje zich bevindt.

In eerste instantie was het alleen mogelijk om met een iPhone dit soort meldingen te krijgen, maar inmiddels heeft het ook een Android-app uitgegeven waardoor je kunt checken of je wordt getrackt. Het heet Tracker Detect en maakt alsnog gebruik van het Find My-netwerk van Apple. Er kleeft echter een groot nadeel aan de Android-versie: die kan namelijk alleen handmatig scannen op AirTags. Hierdoor word je dus niet actief op de hoogte gesteld als er een met je meereist. Je moet er zelf af en toe aan denken om die scan uit te voeren.