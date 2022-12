Apple maakt gebruik van AirTag iets veiliger, is het genoeg?

Apple heeft een nieuwe update uitgebracht voor AirTag om het gebruik ervan veiliger te maken. De gadget ligt al sinds het in de winkels ligt onder vuur, omdat het een ideale manier is om iemand te stalken of volgen. Of je hem nu op een auto bevestigd om iemands -waarschijnlijk- luxe huis leeg te halen, of dat je iemand die je in de kroeg wel leuk vindt een AirTag in de tas steekt om te wachten tot hij of zij alleen is: het is overduidelijk niet alleen handig om je sleutels terug te vinden (of je koffer te lokaliseren).



Apple AirTag Apple begrijpt dat AirTag zich kan ontpoppen tot een stalkertool en heeft hierop al verschillende veiligheidsopties ingebouwd. De nieuwe komt met een update die vorige maand voor het apparaat verscheen. Ongeveer in dezelfde periode als dat twee vrouwen een rechtszaak startten tegen Apple omdat hun exen ze volgden met de AirTag. De vrouwen menen dat het apparaat -ondanks de maatregelen die Apple al trof- nog steeds onveilig is. Hebben ze daarin gelijk? Ja. Hoewel je apps kunt downloaden waarmee je ook op een Android-telefoon kunt zien of er een onbekende AirTag met je meereist, behoeven die apps nog steeds een handmatige trigger om daadwerkelijk te checken of er een tracker in de buurt is. AirTag werkt overigens niet met GPS: het werkt met Bluetooth en op basis van andere Apple-apparaten, die kunnen helpen een gadget te lokaliseren.

Stalkertool

Dat is handig voor gadgets, maar zeer onwenselijk voor mensen. Nu heeft Apple al gezorgd dat een AirTag na enige tijd geen verbinding met de smartphone een piepend geluid gaat maken, zodat je ook zonder iPhone hoort dat er iets met je meereist. Maar ja, als er een op je auto zit, dan hoor je dat waarschijnlijk niet direct. Het lijkt er wel op dat Apple er snel veel aan wil doen om de veiligheid te verbeteren: de tracker heeft heel recent nog een nieuw versienummer gekregen (2.0.36) en een nieuwe build (2A36), waarbij onder andere verbeterde Precision Finding is toegevoegd. Precision Finding (alleen beschikbaar binnen iOS 16.2 of later) betekent dat je nog beter kunt lokaliseren waar de AirTag zich bevindt. Het zijn allemaal goede plannen van Apple, maar waarschijnlijk zal het nooit kunnen dichttimmeren dat iemand altijd weet wanneer er een AirTag met hem of haar meereist. Niet zonder bijvoorbeeld zo ver te gaan dat een AirTag altijd op een x aantal meter van zijn eigenaar moet blijven, wat op zich handig is voor sleutels, maar wel een stuk minder handig is dan hoe het gebruik van de AirTag nu is. Moeilijke kwesties dus, waarvoor Apple straks zelfs voor het gerecht moet verschijnen.