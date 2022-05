​Oeps: AirTags geven middenin de nacht valse meldingen

Hoe handig Apple’s AirTags ook zijn, ze komen met de nodige controverse. In eerste instantie uiteraard de discussie rondom stalking via deze trackers, maar nu is er iets nieuws wat de AirTags negatief in het nieuws zet: een fout in de software. Hierdoor krijgen mensen onterecht een melding dat er een AirTag in de buurt is.

Apple AirTag Apple’s AirTag is een klein rond ‘muntje’ dat je bijvoorbeeld in een tas kunt doen om te zorgen dat je hem makkelijk kunt terugvinden. Via Bluetooth maakt het connectie met iOS- en MacOS-apparaten en dankzij de U1-chip kun je de precieze locatie vinden, zelfs als je binnen bent. De iPhone kan je via pijlen laten zien waar de AirTag zich bevindt. Erg handig, zeker voor mensen die vaak hun sleutels uit het oog verliezen. Echter heeft dat ook zijn keerzijde: kwaadwillenden kunnen ook een AirTag in iemands tas of zak laten glijden om die persoon te tracken. Of het nu gaat om je geliefde die wil weten waar je uithangt of een onbekende griezel bij het uitgaan: het is nooit oke om zonder dat je het weet van een AirTag te worden voorzien. Ook vindt AirTaggen plaats bij auto’s: immers kunnen autodieven of overige inbrekers hun slag makkelijker slaan als ze weten waar jij en je mooie auto wonen. Kwestie van een AirTag op de auto vastmaken, wachten tot je naar huis rijdt en bingo.

iPhone-melding Om hier iets tegen te doen heeft Apple in iPhones iets ingebouwd waardoor je vanzelf een melding krijgt als het toestel merkt dat er een AirTag met je meereist die niet van jou is. Daarnaast is er een aparte app gemaakt die mensen met een Android kunnen installeren, om zo alsnog op de hoogte te worden gesteld van deze praktijken. Geen ideale oplossing, want je moet er zelf actie voor ondernemen om die app te krijgen. Gelukkig schijnt Google al te werken aan een meer universele oplossing, waardoor je bijvoorbeeld ook te weten komt dat er een Tile (een universele tracker) met je meereist of de SmartTag van Samsung. Er is echter nog een ander euvel met die AirTag en dat is recent aan het licht gekomen naar aanleiding van een artikel van WSJ. AirTags zouden valse alarmen geven, waarbij je -vaak ook nog midden in de nacht- een melding krijgt dat er een AirTag in de buurt is.

Vals alarm Normaliter zie je dan een landkaart waarop de locatie van het apparaatje te vinden is en hoe lang hij al met je meereist. Echter geldt dat niet voor die valse alarmen. Daarin zie je gewoon wat lijnen vanuit je eigen locatie. De vraag is dan dus: reist er echt een onbekende AirTag met je mee en kun je die technisch gezien niet vinden door die rare lijnen, of is er iets anders aan de hand? Je kunt je voorstellen dat wanneer je zo’n melding krijgt, je erg alert bent: er is een onbekende AirTag die met me meereist? Wie heeft dat gedaan, met welk doel? Zeker als het ook nog middenin de nacht plaatsvindt én de landkaart niet naar behoren werkt, dan sta je waarschijnlijk toch even op de benen te trillen. Misschien is het gewoon je eigen AirTag die even een hiccup heeft.

Nachtrust In ieder geval is het niet mogelijk om de betreffende AirTag een geluid te laten maken zodat je hem makkelijker kunt vinden. Vervelend, want ook als je weet dat het waarschijnlijk een vals alarm is, kun je op deze manier nooit helemaal uitsluiten dat iemand je heeft ge-AirTagd. Hopelijk komt Apple snel met een oplossing voor dit eigenaardige probleem. Het zou mensen in ieder geval op vele manieren enorm helpen bij hun nachtrust.