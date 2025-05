Komt Apple dit jaar met een smarthome-gadget?

Apple is van plan om dit jaar nog met een smarthome-gadget te komen. Het gaat om een smarthomehub waarin verschillende smarthome-apparaten samenkomen, zoals we dat ook kennen van Google met zijn Nest scherm. We schreven vorig jaar over een apparaat met scherm waar Apple aan werkte en nu komt er weer iets over voorbij.

Smarthome-hub van Apple

Bloomberg laat weten dat het ook daadwerkelijk moet lijken op een HomePod-luidspreker met een scherm erop voor handige aansturing. De nieuwe versie van Siri met meer Ai zou er ook op beschikbaar komen. We horen al langer over deze nieuwe Siri, maar we moeten nog kennis met haar maken. Toch schijnt ze wel het hart van deze gadget te zijn. De nieuwe versie van Siri zou je in staat stellen om natuurlijkere gesprekken te voeren en ze is zelf aanzienlijk slimmer, waardoor ze niet alles op het internet hoeft op te zoeken en gewoon informatie van websites letterlijk oplepelt.

Het apparaat zou een 7 inch scherm bevatten en een camera aan de buitenkant, wat suggereert dat je er bijvoorbeeld ook een videocall mee zou kunnen doen of via een Gemini Live-achtige constructie AI kunt laten meekijken met wat jij ziet. Verder zou het apparaat een ingebouwde oplaadbare batterij hebben waardoor je hem niet constant aangesloten hoeft te hebben op het stroomnet. Je kunt er allerlei Apple-apps op gebruiken en er is ondersteuning voor Apple Intelligence. Wat echter misschien nog wel interessanter is, dat is dat er een nieuw besturingssysteem van Apple bij komt kijken.