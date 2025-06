740 uur bouwen: Gele Huis van Van Gogh is nu in LEGO te zien

LEGO x Van Gogh

Naast de installatie kun je in het Van Gogh-museum deze zomer twee workshops doen: eentje is LEGO-sets bouwen terwijl je aan de hand van gesprekskaartjes praat over kunst en creativiteit (Bouwen en kletsen) en de ander draait om de symboliek van bloemen uit allerlei culturen, waarin je ook je eigen boeket samenstelt (Zeg het met bloemen). Het zal je niet verbazen dat de LEGO Art Vincent van Gogh Sunflowers-set te koop is in de museumwinkel: deze set van 2.615 onderdelen kost 199,99 euro en is gemaakt door een Nederlander, waarover later meer hier op DutchCowboys.

Wil je het Gele Huis bewonderen, dan kan dat nog tot en met 28 september 2025 in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Daarna vertrekt de installatie naar het LEGO House in Billund. Wel keert hij terug naar Nederland voor LEGO World in Utrecht.