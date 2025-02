LEGO brengt Van Gogh’s Zonnebloemen tot leven in iconische nieuwe set

Interactie en beleving voor fans

Om kunst en spel nog verder samen te brengen, organiseert LEGO extra activiteiten:

Podcast : Luister naar een exclusieve podcast met LEGO-designer Stijn Oom en Senior Conservator Nienke Bakker, waarin ze vertellen over het ontwerpproces en Van Goghs nalatenschap. Dit geeft een extra dimensie aan het bouwen, waarbij je letterlijk wordt meegenomen in de wereld achter de kunst.

: Luister naar een exclusieve podcast met LEGO-designer Stijn Oom en Senior Conservator Nienke Bakker, waarin ze vertellen over het ontwerpproces en Van Goghs nalatenschap. Dit geeft een extra dimensie aan het bouwen, waarbij je letterlijk wordt meegenomen in de wereld achter de kunst. Make and Take Event : Op 1 en 2 maart kunnen fans in alle Nederlandse LEGO Stores hun eigen miniatuurversie van Zonnebloemen bouwen en meenemen.

: Op 1 en 2 maart kunnen fans in alle Nederlandse LEGO Stores hun eigen miniatuurversie van Zonnebloemen bouwen en meenemen. Digitale tentoonstelling: Voor iedereen die niet naar Amsterdam kan komen, wordt een virtuele tour opgezet, zodat fans wereldwijd het kunstwerk en de LEGO-interpretatie kunnen bewonderen.

Bouwervaring: een meditatief proces

Wat deze set extra bijzonder maakt, is de opbouw van de bloemen. Door de gevarieerde bouwtechnieken en subtiele kleurverschillen in de steentjes, blijft het proces boeiend en uitdagend. De combinatie van vlakke en verhoogde onderdelen zorgt ervoor dat het schilderij op een verrassende manier tot leven komt. Dit maakt de set niet alleen een visueel meesterwerk, maar ook een ontspannende bouwervaring waarbij je je even helemaal kunt onderdompelen in Van Goghs wereld.

Beschikbaarheid en prijs

De LEGO Art – Zonnebloemen set is nog beschikbaar voor pre-order via LEGO.com en de webshop van het Van Gogh Museum. Vanaf 1 maart 2025 is de set te koop in LEGO Stores en online voor een prijs van €199,99.

Met deze samenwerking tussen LEGO en het Van Gogh Museum wordt kunst opnieuw toegankelijk gemaakt – nu in de vorm van bouwplezier. Een must-have voor kunst- én LEGO-liefhebbers!