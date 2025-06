Garmin lanceert eerste fietscomputer speciaal voor mountainbikers: de Edge MTB

Garmin heeft een opvallende nieuwkomer gepresenteerd in zijn bekende Edge-lijn: de Edge MTB. Voor het eerst brengt het merk een GPS-fietscomputer uit die volledig is ontworpen met mountainbikers in gedachten. Of je nu graag afdaalt, klimt, springt of urenlang op de trails doorbrengt, de Edge MTB is erop gebouwd om elke uitdaging aan te gaan.

Robuust en gemaakt voor modder, rotsen en snelheid

De Edge MTB is duidelijk geen standaard fietscomputer. Hij heeft een compact ontwerp met stevige knoppen die zelfs onder modderige omstandigheden goed te bedienen zijn. Het scherm is afgedekt met krasbestendig Gorilla Glass en de computer wordt geleverd met meerdere montagemogelijkheden voor op het stuur of de bovenbuis. Zo past hij altijd bij jouw setup, of je nu hardtail of full suspension rijdt.

Nieuw: downhill- en enduroprofielen

Garmin heeft goed geluisterd naar wat mountainbikers nodig hebben. Zo introduceert het merk twee nieuwe ritprofielen: eentje speciaal voor enduro, die je totale stijging en daling bijhoudt, en een voor downhill. Die laatste registreert automatisch je runs en negeert de stukken waarin je met een lift of shuttle terug naar boven gaat. Dat levert zuivere data op van je prestaties bergafwaarts.

Preciezer dan ooit met 5 Hz GPS-registratie

Een primeur: de Edge MTB is de eerste in zijn klasse met 5 Hz GPS. Dat betekent dat je locatie vijf keer per seconde wordt vastgelegd, wat leidt tot veel gedetailleerdere trailregistraties. Ideaal voor technische afdalingen, waar elke lijn telt.

Alles aan boord voor avontuur

Met voorgeïnstalleerde kaarten, wereldwijde trailinformatie via Trailforks en functies als Popularity Routing weet je altijd waar je bent — en waar je naartoe wilt. Dankzij de nieuwe vooruitkijkmodus zie je bovendien de naam en moeilijkheidsgraad van het pad dat voor je ligt. Handig voor routes die je nog niet eerder hebt gereden.