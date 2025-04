Garmin Varia Vue: een slimme fietslamp met 4K-camera

Dit is de Garmin Varia Vue, een slimme fietskoplamp met ingebouwde 4K-camera. Deze innovatieve accessoire verhoogt de veiligheid van fietsers én legt automatisch beelden vast bij incidenten.

Fiets je regelmatig in de vroege ochtend of tijdens het vallen van de avond? Of wil je gewoon met een zekerder gevoel de weg op? Dan heeft Garmin een nieuwe gadget voor je: de Varia Vue. Deze compacte koplamp beschikt niet alleen over 600 lumen aan lichtkracht, maar ook over een ingebouwde 4K-camera die automatisch incidenten registreert. Denk aan near misses, valpartijen of onverwachte verkeerssituaties – jij focust je op de rit, de Varia Vue legt het voor je vast.

Slimme veiligheid voorop

De Varia Vue is ontworpen met één doel: fietsers helpen veiliger de weg op te gaan. Dat begint bij de zichtbaarheid. De lamp biedt vijf standen (inclusief dagflits) en past zich automatisch aan op je snelheid en omgeving als hij gekoppeld is aan een compatibele Garmin Edge fietscomputer. En dankzij de geïntegreerde lichtbegrenzer verblind je geen tegenliggers – een slimme feature die zowel jou als andere weggebruikers ten goede komt.

Maar het echte paradepaardje is natuurlijk de camera. Deze registreert in 4K, met elektronische beeldstabilisatie voor scherpe, vloeiende beelden. Wordt er een incident gedetecteerd – bijvoorbeeld een plotselinge stop of impact – dan slaat het systeem automatisch videobeelden op van voor, tijdens en na het moment. Via Wi-Fi kunnen deze clips automatisch geüpload worden naar Garmin Vault, mits je een actief abonnement hebt.

Meer dan alleen licht en beeld

Maar er is aan alles gedacht. Zo kun je de Garmin Varia Vue ook koppelen aan de Varia RCT715 achteruitkijkradar met camera en achterlicht (apart verkrijgbaar), om zowel de voor- als achterkant van je rit vast te leggen. Daarnaast zijn er handige functies zoals: