Garmin fēnix 8-serie: nieuwe generatie multisport smartwatches

Presteer op je best

Wat het avontuur ook is, de fēnix 8 -serie helpt elke atleet om zijn of haar doelen te bereiken. Iedere ochtend helpt de training readiness score om te bepalen of het een goede dag is om hard te sporten of dat het een dag is om het rustig aan te doen. De geavanceerde trainingsstatistieken zoals endurancescore, hill score, VO2 max en trainingsstatus meten de algehele prestaties.

Tijdens een trainingssessie biedt PacePro GPS-gebaseerde tempobegeleiding voor geselecteerde koersen of afstanden. Op hellingen biedt het onder andere een aangepast tempo of een gelijkwaardig hardlooptempo bij dezelfde inspanning op een vlakke ondergrond. Ondertussen geeft ClimbPro realtime informatie weer over huidige en komende beklimmingen.

Ter voorbereiding op de volgende grote race kunnen atleten gepersonaliseerde dagelijkse aanbevolen trainingen bekijken. Deze worden na elke hardloopsessie of rit aangepast. Maar het is ook mogelijk om gebruik te maken van de gratis Garmin Coach-trainingsplannen. Andere fijne features is de racewidget voor trainingstips en de gepersonaliseerde dagelijkse aanbevolen trainingen.

Ga op verkenning

De fēnix 8 – serie is klaar voor elk avontuur en zit boordevol premium kaartfuncties om outdoorfanaten te helpen om op koers te blijven. Met de dynamische routeplanning kun je nu nog meer ontdekken. De voorgeladen TopoActive-kaarten zijn beschikbaar op fēnix 8 sapphire-modellen en bieden kaarten aan van meerdere continenten van over de hele wereld. Met een Outdoor Maps+-abonnement beschik je over premium kaartinhoud, zoals satellietbeelden en verbeterde topografische kaarten en dat direct op je smartwatch. Ondertussen zorgen SatIQ en multi-band GPS voor positioneringsnauwkeurigheid in uitdagende omgevingen, terwijl de batterijduur wordt geoptimaliseerd. Voordat avonturiers op pad gaan, kunnen ze bestaande koersen maken of vinden in Garmin Connect en deze naadloos synchroniseren met hun smartwatch om stapsgewijze aanwijzingen te krijgen. Tijdens het verkennen kunnen gebruikers routes navigeren met de NextFork Map Guide of de ingebouwde hoogtemeter, barometer en elektronisch kompas met 3 assen.