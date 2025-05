‘Apple komt volgend jaar met eerste slimme bril’

Slimme bril

Apple zou een zelfgemaakte chip in het apparaat doen, maar het wordt geen augmented reality-bril, dat zou namelijk nog jaren duren voor dat Apple daar klaar voor is. Opvallend, want het is natuurlijk wel in de buurt met zijn Vision Pro. En misschien heeft het ook wel haast nu Jony Ive en Sam Altman van OpenAI met een eigen gadget gaan komen en Google en Samsung die de handen ineen hebben geslagen om Android XR-brillen te maken. In ieder geval is de tweede stap nu even de gewone bril zonder schermpjes en die zou beter zijn gemaakt dan die van Meta.

Waar vroeger niemand een baard had, behalve oudere mannen, daar zie je nu iedereen met een baard. Het zou ons niets verbazen als je nu vooral mensen ziet met lenzen, maar dat we straks ineens heel veel brildragers hebben: ook wiens ogen verder prima in orde zijn. In ieder geval lijkt de stap naar deze slimme bril niet zo groot: Apple gebruikt Siri al jaren, heeft nu ervaring met een draagbaar apparaat en een bril is een stuk eenvoudiger dan een hele headset. Het is vooral spannend wanneer Apple er zelf over begint en of het niet wordt gecanceld, want dat hebben we de laatste tijd vaker gezien bij nieuwe dingen die Apple wil ontplooien, zoals de Apple Car.