Superdesigner van Apple, Jony Ive, gaat gadget maken bij OpenAI

Hij is medeverantwoordelijk voor het herkenbare design van Apple en hoeft niet meer te werken, maar nadat OpenAI zijn bedrijf kocht voor 6,5 miljard dollar, besluit Jony Ive gewoon door te werken. Hij gaat hardware ontwerpen bij het AI-bedrijf.

OpenAI en Jony Ive

Een spannende nieuwe weg, want OpenAI is natuurlijk geen maker van apparaten. Het is verantwoordelijk voor kunstmatige intelligentie, maar wil dat nu dus duidelijk handen en voeten geven in de vorm van een apparaat. En dat apparaat mag de man die ooit het design van de iPhone bepaalde gaan bedenken. We denken aan een Rabbit-achtig apparaat waarbij de smartphone als het ware volledig op zijn kop wordt gegooid, zeker omdat Jony zelf al heeft gezegd dat dat geen goed design was: hij wil het vast beter doen.

De Brit staat aan het roer van iets dat OpenAI-ceo Sam Altman een nieuwe generatie van AI-computers noemt. Altman noemt Jony de beste designer ter wereld, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. “Jony is de diepste denker die ik ooit heb ontmoet. Waar hij mee komt, dat is uniek.” Jony zegt: “Alles wat ik in de afgelopen 30 jaar heb geleerd heeft me hier naartoe geleid.”

In de onderstaande video zie je hoe de mannen in een wijnbar praten over hoe het nu zit met technologie en dat AI een beter vehikel verdient. Het gaat over familie, het gaat over een goede verstandhouding hebben en over het nieuwe bedrijf dat nu ontstaat. Hun motivatie en waarden schijnen helemaal hetzelfde te zijn. Ze zien zichzelf als mensen die op het randje staan van een nieuw tijdperk in technologie. Verder zegt Jony dat hij Altman prijst omdat hij niet zozeer met zichzelf bezig is, maar met technologie en de maatschappij als geheel.