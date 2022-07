Apple breekt definitief met designer Jony Ive

Formeel was Jony Ive sinds 2019 al niet meer in dienst van Apple. De bedenker van de iconische gekleurde, rondvormige, iMac die eind vorige eeuw het aangezicht van de personal computer veranderde, zal geen nieuwe Mac’s meer ontwerpen. Uit zijn koker, in de tijd dat hij bij Apple werkte, kwam ook de eveneens iconische iPod met de witte oortjes.

27 jaar in dienst en drie jaar ‘extern’

Ive trad in 1992 in dienst van Apple en maakte furore met zijn ontwerpen voor de iPod en de eerste iMac’s. In 2019 besloot hij Apple te verlaten om als zelfstandige met zijn eigen ontwerpbureau verder te gaan. Dat deed hij echter niet voordat hij een contract met Apple sloot ter waarde van meer dan 100 miljoen dollar. In ruil daarvoor bleef Apple hem inschakelen voor het ontwerpen van producten. Voorwaarde was wel dat Ive met zijn bedrijf geen nieuwe klanten aannam die niet door Apple goedgekeurd waren. Ofwel, hij mocht niet werken voor concurrenten van Apple.

Dit jaar loopt het contract tussen Ive en Apple af en gingen beide partijen in onderhandeling over een eventuele verlenging van de opdracht. Echter, binnen Apple werden steeds meer vragen gesteld bij de hoogte van de vergoeding die het bedrijf aan Ive moest betalen. Daarnaast bleek dat Ive zich niet helemaal gehouden zou hebben aan de voorwaarde alleen nieuwe klanten te werven die door Apple goedgekeurd werden.